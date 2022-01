Kulcsár Edina és Csuti exkluzív interjút adott a Borsnak

Több mint egy hete hangos a média Kulcsár Edina és Szabó András Csuti válásától. Edina pár napja jelentette be, hogy újra szerelmes, míg a volt férj igyekszik összerakni életének széttört darabkáit. Az üzletembert arculcsapásként érte a hír, hogy Edina egy olyan férfi oldalán keresi a boldogságot, akit ő mutatott be volt feleségének. Ahogy korábban a Bors is megírta, Csutiban mérhetetlen harag tombol, de még így is van ereje ahhoz, hogy foggal körömmel védje Edinát és a gyermekeit.

A lelkem összetört, de van két gyerekünk, így miattuk erős vagyok – nyilatkozta lapunk megkeresésére Csuti, akiben még máig rengeteg megválaszolatlan kérdés kering.

A Bors újságírója Edinát is elérte telefonon.

Sajnálom, hogy sok ember csak a médiából tájékozódik, mert nyilvánvalóan, aki nem ismer minket egyáltalán nem látja, hogy mi a valódi igazság – mondta a volt szépségkirálynő.

