Rendőr előtt akarta felszívni a földre potyogott kokaint Aurelio

Aureliót 2015-ben kapták el az 51-es főúton zsebében 38 gramm kokainnal. A házkutatás során további két gramm marihuánát is találtak. A helyzetét nehezítette, hogy szervezetében is kimutatható volt az igazoltatáskor mindkét szer. Akkor kezdődött igazán a kálváriája, bíróságra járt, végül felfüggesztett börtönnel büntették az ítészek, ami ha nincs, ma bizonyára nem ül a rácsok mögött. Hajdú Péternek elmondta, mégis mázlija volt, mert rossz minőségű volt a kábítószer.

Harmincegy nap hiányzott, és akkor felfüggesztettet kaptam volna most. Ennyit vártam a laborvizsgálatra, ahol azt nézték, milyen tartalmú a kokain, azaz mennyi a valós százaléka a negyven grammnak. Végül az eredmény kimutatta, hogy 26 gramm a tartalma, ez számított az ítéletben. Harminc gramm fölött van a meghatározó mennyiség, ez még csak a „csekély” kategóriába tartozott, négy grammon múlt ez is. Ha elérte volna a negyvenet, akkor vége, és azonnal ülnöm kellett volna. Az volt a mázlim, hogy egy rossz minőségű kábítószer volt, mert átvertek, és nem volt jó hatóanyagú – jelentette ki Aurelio, majd mesélt az elfogása pillanatáról is.

– Megvettem drága pénzért, hazajöttem, és akkor, életemben először kipakoltatták a zsebeimet. Le vagyok bilincselve, ki van rakva a kokain a motorháztetőre, és közben potyog le a földre. Úgy be voltam ijedve, hogy megkértem a nyomozót: „Elnézést Uram, az, ami lepotyog, az nem lehetne…” – utalt arra, hogy „elfogyasztaná”, azzal megpróbálva oldani a stresszt – emlékezett vissza, majd kijelentette, legjobban nem is az fájt neki, hogy elkapták, hanem hogy elvették tőle a méregdrága kábítószert. Ráadásul berezelt, amikor megtudta, az apjánál is házkutatást tartanak.

Aurelio őszintén beszélt "elfogásának" napjáró Hajdú Péternek Fotó: LifeTV

– Akkor néha még spangliztam, de csak fűszálakat találtak. Hazaértem, azt láttam, hogy minden szét van szedve, de apámnak mégis az volt a legnagyobb problémája, hogy cipővel bejöttek az ő perzsa szőnyegére. Apám azt mondta, ennek a kiszolgáltatottságnak, aminek én őt kitettem, ennek a pofátlanságnak, hogy bemegy hozzá négy magyar rendőr, aki még németül sem tud, és az ő cuccai között turkál, méltatlan és annyira kiakadt, hogy megkapta a harmadik szívinfarktusát – fűzte hozzá.

