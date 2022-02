A magyar modell bugyija szinte semmit sem takar - Fotó

Mexikóban híressé vált modell előszeretettel mutatja meg mivel foglalkozik éppen. Most is egy fotózásról kaptak a rajongói képeket. A 32 éves modell már gőzerővel készül a Valentin napra, meg is mutatta milyen szexi fehérneműben csavarná el a férfiak fejét. Zita a képeken rózsaszínű csipkés szettben és magas sarkúban pózol. Férfi legyen a talpán, aki nemet tudna mondani neki. A modell hozzá is írta a képek mellé, hogy szívesen játszana valakinek a szívével, de még Vajna Timi is ámult Zita szépségén.