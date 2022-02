A balhé után nyilatkozott a Bajnokok sztárja: Jobban ki kellene vennem a részem a csapatéletből

Pocsék hangulatban telt a kedd este a Bajnokoknál a faházban, miután a hét első két napját elvesztették. Először Szabó Dorkára zúdult a népharag, Tóth Janka szerint cserben hagyta őket. A sírás és elvonulás után Virág Andris is átértékelte a dolgokat.

Nagyjából úgy gondolom, hogy mindent meg szoktunk beszélni, de lehetséges, hogy van csapaton belül valami, amit mi sem feltétlenül vettünk még észre

- kezdte a Borsnak Andris. - Érzem magamon, hogy nekem is nyitnom kell. Most úgy érzem – amilyen még sosem voltam -, hogy kicsit be vagyok zárva, kicsit elvagyok a magam világában, pedig pont most nem kellene talán ilyennek lennem. Fókuszálok a feladatomra, igyekszem hozni a pontokat, de én is azt érzem, hogy jobban ki kellene vennem a részem a csapat-életből is, nyitnom kellene a többiek felé. Az a fontos, hogy a végjátékokon koncentráltak legyünk és ne veszítsünk csapattársat. A héten Ungi az, akiért küzdünk, hiszen egyedül ő nem védett. Minden erőnket beleadjuk abba, hogy itt maradhasson velünk.