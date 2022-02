Robbant a bomba a Bajnokoknál! Durván nekiment csapattársának az Exatlon sztárja

Hatalmas volt a tét az Exatlon Hungary All Star műsorban kedden, az ügyességi feladathoz kapott eszközt a nyertes csapat. Így a pirosakat érzékenyen érintette a vereség, talán ezért is robbant a bomba. Miközben Szabó Dorka elégedetlen magával, Tóth Janka azzal vádolja, hogy cserben hagyta a csapatot. A röplabda bajnok még a vigasztalására induló Ujvari Iza ölelését is elutasítja.

Fotó: TV2

Azt gondolom, nem cserbenhagyás történt

– jelentette ki a Borsnak Dorka. – Picit nyersen fogalmazott, egy kicsit több megértést vártam tőle. Fiatal, heves, de most egy picit messzire ment ezzel a kijelentéssel. Igazából ilyenkor, főleg Janka kijelentése után szomorúnak éreztem magam, és úgy éreztem, egyedül vagyok. Egyik lányra sem haragudtam, de az adott pillanatban vigasztalhatatlan voltam, szerettem volna egyedül lenni, aludtam rá egyet. Tudom, hogy minden csapattársam kedves, semmi okom nem lenne rá, de ilyen a személyiségem. Amikor beteg vagyok, még inkább szeretek a magam kis világában lenni.

Fotó: TV2

Rákóczi Reni is nagyon meglepődött Janka heves kirohanásán.

Kicsit nehezebben nyit a többi lány felé, e miatt vannak súrlódások, de ezek nem igazi problémák, ha meg tudjuk őket beszélni, akkor lényegében olyan, mintha meg sem történt volna

– mondta lapunknak Reni. - Ez elmaradt, és ebből lett feszültség. Nehéz Dorkát kiismerni, mert egyszerűen vannak olyan pillanatok, amikor felém is felhúz egy falat. Tudomásul kell venni, hogy ő ilyen, nincsen ezzel semmi gond, hiszen nem vagyunk egyformák.