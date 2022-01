Zámbó Krisztián: „Még mindig felkavar apám tragikus halála”

Idén lenne csupán 63 éves Zámbó Jimmy. A rajongói körökben csak a „király” néven becézett énekes tragikus körülmények között halt meg otthonában. Legidősebb fia 2022-ben lesz ugyanolyan idős, mint édesapja volt akkor, amikor életét vesztette. Krisztián minden évben emléket állít szeretett édesapjának.

A Zámbó család minden évben Jimmy sírjánál találkozik, hogy felidézzék az ikon emlékét Fotó: PeterZsolnai

A mai napig felkavar. Ott voltam, éreztem a bőrömön. Az persze mindig szomorú, ha elmegy valaki, de valahogy az apám esetében a tragédia mégiscsak az, hogy nem természetes halál volt – kezdte a Borsnak Zámbó Krisztián. A családdal minden évben beszélnek erről, persze nem feltétlenül azon a napon, ami ennek az emléknapja, január 2-án.

– A legtöbbször megbeszéljük, hogy a temetőben találkozunk, beszélgetünk, anekdotázunk édesapámról. Mindenkit megérint még mindig ez. Nem hiszem, hogy valaha is el fog múlni – mesélte a népszerű énekes, aki zenei tehetségével évek óta követi édesapja zenészi pályáját, nem kevés sikerrel. Krisztián idén is méltó módon szeretné leróni kegyeletet édesapja zenei hagyatéka előtt. Nekünk elárulta: ezúttal személyes kedvencét, a Várlak című Jimmy dalt szeretné saját feldolgozásában elénekelni.

2001. január 2-án halt meg a magyar popszakma egyik legsikeresebb magyar énekese, Zámbó Jimmy

Én mindig a „B” oldalas dalokat szerettem úgy igazán apámtól. Azokat, amik nem voltak annyira sikeresek, mint a Nézz le Rám ó, Istenem!, vagy az Egyszer megjavulok én című hatalmas slágerek – vallotta be Krisztián.

A négy és fél oktávos hangterjedelmű apai pályafutás után, Krisztián is zenei karrierbe kezdett, és az elmúlt években megannyi szóló dalt adott ki. A legutóbbi dala egy szerelmi vallomás menyasszonyának. – Zsuzsikám játszik is az új dalom, a Szirén klipjében, amit neki írtam – kezdte Krisztián. Az új dal egy vallomás a páromnak, akivel a sors összehozott egy jó pár éve, és egymásnak olyanok vagyunk mi ketten, mint zsák és a foltja. Nem tudom, hogy az Isten teremtett minket egymásnak, vagy az ördögök – nevette el magát az énekes, aki 11 éve alkot egy párt Zsuzsival és nyárra tervezik az esküvőjük. – Sok volt a munkánk, is nagyon elfoglaltak voltunk. Azonban nagyon szeretnénk nyáron megtartani az esküvőt, és azt is hogy bővüljön a családunk egy kisbabával – monda Krisztián feldobódva.