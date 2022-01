Wolf Kati: Szerettem volna ezt a leckét kihagyni az életemből

A műsorban idén negyven produkciót ismerhet meg a nagyközönség, ráadásul a zsűri tekintetében is izgalmas változás történt: Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter mellett egy régi-új ítész, Wolf Kati is a zsűriszékben foglal helyet. Az énekesnőnek épp jókor jött a felkérés, az elmúlt két évben a koronavírus-járvány okozta nehézségek ugyanis őt is megviselték. Bár Kati optimista, és mindenben igyekszik meglátni a jót, de a Metropolnak úgy fogalmazott: “szerettem volna ezt a leckét kihagyni az életemből.”

Ő ugyanis úgy véli a nehézségeket azért kapjuk, hogy tanuljunk belőle.

Ha érdekel, Wolf Katinak hogyan változott meg az elmúlt időszakban az élete, keresd a keddi Metropolt vagy látogass vissza a www.metropol.hu oldalra.