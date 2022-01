Varga Irén cáfol: nem miatta ment szét Kulcsár Edina és Csuti

Kicsit olyan érzése van az embernek, mintha a magyar celebritások királyi párja szakított volna Kulcsár Edina és Csuti személyében. Hogy miért kap ekkora teret az egykori sztárpár különválása, az rejtély, hiszen ez a szakítás sem különbözik a többitől, ahol két fiatal úgy dönt, sutba vágva a fogadalmukat, elválnak ágytól, asztaltól.

Mindenesetre napok óta a csapból is az egykori szépségkirálynő és a vállalkozó szakításáról szóló hírek folynak. Ráadásul a buliba belekeveredett G.w.M. is, aki persze ezzel a „barba-trükkel” azonnal kikapaszkodott az underground nótázók köréből és hirtelen mainstream lett. Vagyis üzleti értelemben jó húzás volt, hogy pikk-pakk bevállalta, ő rabolta el Kulcsár Edina szívét. És hát ezt a hullámot többen is igyekeznek meglovagolni a hazai hírességek közül. Sokan leírták véleményüket a szakításról, ezzel gerjesztve némi lájkhullámot és kommentáradatot saját közösségi felületeiken.

Varga Irén is ráérzett a lehetőségre és anélkül cáfolta, hogy összejött volna Csutival, hogy ezt bárki valaha is feltételezte volna. A netes híresség posztjában azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy hírek szólnak a jóképű hírességhez fűződő románcáról.