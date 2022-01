Terápiára jár Megyeri Csilla

Megyeri Csilla úgy érezte, megrekedt az élete több területén. A spiritualitás mindig fontos szerepet játszott nála, többször elgondolkodott a családállításon is, azonban most jött el az a pont, hogy nem halogathatta tovább a dolgot.

– Először édesapám betegsége idején találkoztam ezzel a módszerrel, majd miután apukám meghalt. Akkor még nem éreztem azt, hogy itt lenne az ideje boncolgatni a családrendszert, a kötelékeket. Mostanában viszont több jel is azt mutatta, hogy próbáljam ki ezt a terápiát.

Azt éreztem, hogy blokkolva van sok dolog az életemben és megmagyarázhatatlan dolgok történnek velem, aminek az okát és a gyökerét meg kell keresnem – mondta az nlc-nek Csilla.

Sokat segített Csillának a terápia Fotó: Bors

A nő úgy érzi, sem a karrier, sem a gyermekvállalás terén nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szerette volna. Előbbi megrekedt, utóbbinál pedig ellentétesen gondolkodnak párjával.

Csilla végül kipróbálta a Hellinger-féle családállítást és már most érzi a változást.

– Érdekes volt az egész, rengeteg blokkot feloldott bennem már az első alkalom is. Segített abban is, hogy jobban érezzem magam a bőrömben. Hiszek abban, hogy ahhoz, hogy tökéletesen boldog legyek, ahhoz először magamat kell rendbe tennem. Most dolgozom ezen és szeretnék végre egyről a kettőre jutni – nyilatkozta.