Súlyos lépésre szánta el magát az elhagyott Horváth Gréta

Nagyon nehezen tudja elmagyarázni kisfiának Horváth Gréta, mi is történik velük most. Mint ismert, a TV2 Ázsia Expressz győztesét elhagyta férje, Meggyes Dávid.

„Nekem és Filipnek a 2022-es év, a mély érzelmi megrázkódtatással, és nem felhőtlen örömmel indult. Eddigi életem során megtapasztaltam, vannak nehézségek, és az élet elém is gördített egy nagyot, az elmúlt napok eseményeit nézve és megélve. Mindig is egy nagyon erős nő voltam amivel igyekeztem példát mutatni, aki talpra tudott állni, mert van kiért, és van miért!” – írta legújabb Instagram-bejegyzésében Gréta.

Hozzátette, az őt ért fájdalmakat gyermeke és családja, barátai körében igyekszik feldolgozni, a legfontosabbat szem előtt tartva: Elsősorban édesanya, és csak utána következik az, hogy nő. Csak és kizárólag a gyermeke és a saját lelki gyógyulását fogja szem előtt tartani, és ezért képes felülemelkedni a múlt és a jelen történésein.

Elengedni valakit méltósággal kell, bármi is történt. Nekem ezt tanították, és ezt szeretném Filipnek is átadni! Úgy döntöttem, hogy közösen a gyerekkel szakemberhez fordulunk, hogy ezt az őrületet enyhíteni tudjuk magunkban. Őt még nagyobb veszteség érte mint engem, és nagyon nehéz neki elmagyarázni mi is történt – fogalmazott Gréta.