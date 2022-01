Demi Rose most sem bízott sok mindent az ember képzeletére. Fekete átlátszó ruhában pózolt a tengerparton, el is felejtett fehérneműt felvenni. Így a rajongói ismét megcsodálhatták a formás alakját, rengeteg elismerő kommentet kapott a képekre. A több mint félmilliós kedvelés is azt bizonyítja, hogy elnyerte az emberek tetszését.