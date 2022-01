Nem viccel! Kiderült, hogy készült az Exatlon All Starra az újonnan érkező Bajnoklány - Fotó

Ma este megérkezik az Exatlon Hungry All Star első feltöltése, két bajnok és két kihívó csatlakozik a csapatokhoz. Míg a kékeknél a második évad két ikonikus játékosa, Bessenyei Bogi és Adu Laci, a pirosaknál a harmadik évadból betegsége miatt kieső Tóth Janka és Jósa Danny a csatlakozó.

A 3. évad egy befejezetlen kaland marad számomra, így meg szeretném mutatni, hogy mennyi is van bennem igazán

– árulta el a Borsnak Janka. - Az All Startol függetlenül heti 6-8 edzésem van, ami elsősorban az egészségemet szolgálja, illetve a kinézetemet. A sok edzés mellett sokat gyakoroltam az ügyességi feladatokat és jártam kiegészítő edzésekre, mint például a box. Fejben úgy érzem, hogy akkor is készen álltam. Most hogy tudom mivel állok szemben elmondhatom, hogy késznek érzem a mentális állapotomat. S, hogy mit várok ettől az évatól? Azt az adrenalin löketet, amiket egyes pályákon átélhetünk, valamint a családias hangulatot, amit a bajnok csapat megteremt. A legjobban a versenyzést várom, hiszen egy élsportolónak nincs annál nagyobb ajándék, minthogy mindennap versenyezhessen. És igen, nagyon várom a meleg napsütést.