– Én mindig halál büszke voltam arra, hogy magyar vagyok, hogy van egy nemzetem akit képviselek – mondta Zalatnay Sarolta a Hír TV Magánterület című műsorában amely vasárnap 17:30-kor kerül adásba. Az énekesnő szerint volt olyan, hogy a miniszoknyája annyira rövid volt, hogy a lányok akik varrták, megkérdezték, nem lehetne-e hosszabb, mert így nem fér ki a piros-fehér zöld.

Beszélt arról is, jobboldalinak tartja magát és emiatt sokszor negatívan ítélik meg, holott ő soha nem bántott senkit a politikai hovatartozása vagy a világnézete miatt. – Soha nem gyűlölködtem azért, mert bárkiről megtudtam, hogy mondjuk baloldali. Az az ő dolga, attól még jó zenész, jó színész – mondta Zalatnay Cini, de beszélt arról is, az Emmi-től neki ítélt tízmillió forintos támogatást nem „csakúgy” kapta, hanem pályázat útján, teljesen hivatalos úton jutott hozzá.

– Úgy érzem, ötvenöt évnyi művészi munka után ez nem olyan rettenetes nagy dolog – fűzte hozzá. A műsorban szóba került emellett a zenei pályájának indulása, elmesélte, hogyan kérte meg a kezét Maurice Gibb, a Bee Gees zenekar egyik frontembere és beszélt arról is, hogy mielőtt a hetvenes években hazarendelték Magyarországra az egyik James Bond film betétdalának eléneklésére kapott felkérést.

Zalatnay Cini beszélt élete legnehezebb időszakairól is, azt mondta, bár elfogadja az életét úgy és olyannak amilyen, volt rá példa, hogy „sírva fakadtam a sötétben, mert úgy éreztem, hogy nem ezt érdemlem”.

Az adásban bemutatta örökbefogadott lányát, Benedek Nikolettát is, akivel jelenleg is együtt élnek Tárnokon. Mindezekről és még sokminden másról is szó esik a vasárnapi Magánterület című műsorban, a Hir TV-n.