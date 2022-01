Mégsem válik a magyar színész és felesége?

Még nem vált el egymástól Veréb Tamás és Klajkó Szandra, erről utóbbi a Story magazinnak beszélt. Mint ismert, a színész és kedvese tavaly szeptemberben jelentették be, hogy másfél évvel az esküvőjük után különválnak.

Papíron nem váltunk még el, nem is megy ez egyik napról a másikra, nem volt időnk elindítani a hivatalos procedúrát az elfoglaltságaink miatt. Ugyanúgy beszélünk és találkozunk egymással, csupán annyi történt, hogy most mindketten magunkra összpontosítunk. Nem zárkóztunk el egymástól, nem zártuk be a kapukat, így a jövőben még bárhogy alakulhat– mondta a magazinnak Szandra.