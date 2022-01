Hat évvel korábban ugyanazért hagyta el vőlegényét Kulcsár Edina, mint most Csutit

Bár a közösségi oldalaik alapján úgy tűnt, az egykori szépségkirálynő és az üzletember tökéletes harmóniában élt egymás mellett, kapcsolatukat több dolog is próbára tette az utóbbi időben. A bezártság, az építkezés és a gyermeknevelés is nem várt nehézségeket hozott az életükbe. Pár nappal ezelőtt jelentette be Kulcsár Edina és Csuti, hogy közel hat év után külön utakon folytatják: hiába próbálták megmenteni a házasságukat, kapcsolatuk végleg zátonyra futott. Persze azonnal beindultak a találgatások, miszerint egy harmadik fél is lehet a képben. Alighanem ezek miatt a pletykák és találgatások miatt döntött úgy Edina, hogy hosszú posztban teszi tisztába a dolgokat, és elárulja, hogy tényleg rátalált a szerelem.

Edina 6 évvel ezelőtt kísértetiesen hasonló körülmények között szakított akkori vőlegényével, Mátéval. Csutival kapcsolatban többször elhangzott, hogy nem tudja Edina érzéseit kezelni, és a felgyorsult életük miatt elmentek egymás mellet. Ennek ellenére nem lehet elsiklani a tény mellett, hogy Edina előző, 6 éves párkapcsolatának is hasonló okok miatt lett vége.

Csuti egy évvel korábban Szulák Andrea Life TV-n futott, Nyugi, köztünk marad című műsorában mesélt arról, hogyan ismerkedett meg Kulcsár Edinával.

Nem a legjobb barátomnak, de egy nagyon jó haveromnak volt a barátnője, és miután ők szakítottak, mi három hónapra rá elkezdtünk máshogy nézni egymásra- mesélte Csuti.

„Nincs senki más az életemben, csupán arról van szó, hogy lelkileg már nem éreztem azt a támogatást, amit korábban Máté nyújtott nekem” – nyilatkozta korábban Edina, aki akkor is jelezte, hogy nem egy harmadik fél miatt lett vége kapcsolatának, akár csak most.

Három hónappal később nyíltan vállalták fel szerelmüket, akkor Edina így nyilatkozott: “Andrást régóta ismerem, mert egy baráti társaságba járunk. Január közepén egy buliban éreztük először úgy, hogy ez akár több is lehet barátságnál.

„Egy évig küzdöttünk, de mivel mindkettőnknek más a szeretetnyelve, így elengedtük egymás kezét„ - írta bejegyzésében Edina, nem sokkal később pedig már meg is mutatta követőinek új szerelmét.

