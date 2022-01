Kempf Zozo nem bánja, hogy újabb Bajnok távozott - „Ezzel csak erősebbek leszünk”

Két hét, két Bajnok kieső – ez a mérlege az Exatlon Hungary All Starban a pirosaknak. Elsőként a sokak szerint végső győzelemre is esélyes Esztergályos Patrik, most pedig Kocsis Szandi távozott. A Bajnokok közönségkedvence, Kemp Zozo a Borsnak arról beszélt, nem baj, ha gyenge játékos távozik.