Eltűnt Cooky szerelme, aggódni kezdtek a rajongók

Aggódni kezdtek a rajongók Cooky párjáért, miután eltűnt egy időre a közösségi oldaláról. A Dancing with the Stars táncosa most kérdezz-felelek játékot indított követőinek az Instagramon, egyikük pedig feltette neki a kérdést:

Azt mondtad, beszélni fogsz arról, miért tűntél el egy időre. Baj van?

Debóra őszintén válaszolt, és elmondta, miért nem hallottak felőle egy ideig.

Sajnos engem is utolért a Covid, amire először azt hittük, hogy tüszős mandulagyulladás. Csináltattunk 2db gyors tesztet, mindkettő negatív volt, viszont a PCR tesztem pozitív lett! Ami tünetek nekem voltak, a legdurvább a torokfájás volt, illetve elment a szaglásom és nagyon bedugult az orrom, viszont az ízlésem megmaradt. Illetve a köhögés sem volt jellemző – írta Cooky párja.

Hozzátette, szerencsére már szinte teljesen meggyógyult.