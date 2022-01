Interjúban árulta el Gáspár Győző, hogy nagy bajban van

Győzike a Darázsfészek híradójának elmondta, hogy komoly nehézségekkel küzd, mivel Zsoltival sem sikerült kibékülnie, aki amióta a Farm VIP műsorvezetője lett, érezhetően lenézi őt. Ráadásul az utóbbi időben sajnos a fellépések is elmaradtak, így emiatt Beával is sokat veszekednek mostanában. Győzike, a humorista műsorában teljesen megnyílt, és egy váratlan bejelentést is tett.

Hogy pontosan miről is van szó, az az alábbi videóra kattintva kiderül a Darázsfészek újratöltve legfrissebb adásából.