Csőd szélére került Singh Viki étterme

Tavaly sok éhes vendég tért be Szentendrén Singh Viki Supi nevű hangulatos levesezőjébe, az utóbbi időben azonban sajnos valami nagyon megváltozott. Azt mondják, továbbra is a legmagasabb színvonalat nyújtják az oda érkezőknek, mégis kérdésessé vált, hogy az üzlet továbbra is nyitva maradhat-e. A levesező mondhatni a csőd szélére került, mivel a járványhelyzet súlyosbodása miatt a városba érkező turisták száma érezhetően megcsappant.

Úgy tűnik, hamarosan szomorú döntést kell meghoznia az énekesnőnek a vállalkozásai kapcsánFotó: Instagram

– Még megvan az étterem, de a párommal, Tomival napi szinten beszélünk arról, hogy mi legyen a sorsa – kezdte csalódottan a csinos énekesnő. – Az év első két hónapja nagyon megvisel minket. A másik vállalkozásunkat, a ruhaüzletünket tavaszig bezártuk, a Supival pedig reméljük, hogy kitartunk addig, ameddig beindul a turizmus. Addig parkolópályán van szegény, épphogy csak üzemel hétvégén – kezdte a Borsnak Viki, akinek az elmúlt két év alatt sok kihívással kellett szembenéznie.

Viki és párja, Tomi ráadásul nemrég koronavírussal is megfertőződtekFotó: Instagram

A vírushelyzet miatt sok előadóhoz hasonlóan neki is rengeteg fellépését lemondták, így nagyobb hangsúlyt fektetett az énekoktatásra, amelyet online formában bonyolított a karantén ideje alatt. Az utóbbi időben személyesen fogadta a tanítványait, azonban az elmúlt két hétben kénytelen volt lemondani az órákat. A csinos énekesnő és a párja Tomi - aki futballedzőként tevékenykedik - elkapta a koronavírus omikron variánsát, ami napokra ledöntötte őket a lábukról.

– Betegek voltunk, tíz napig itthon maradtunk. Erőnk sem volt orvoshoz menni, de nem is szerettük volna kockáztatni, hogy bárkit is megfertőzzünk. Biztos, hogy az omikront kaptuk el, mert minden létező tünetet produkáltunk. Bízom benne, hogy gyorsan a régi lesz a hangom és nem esek ki hetekre vagy akár hónapokra a munkából – fejezte be Viki, aki az önkéntes karantén ideje alatt minden óvintézkedést betartott.