Berki Mazsi őszinte vallomása: Krisztiánnal már nem tudtunk beszélgetni

Berki Mazsinak és Krisztiánnak életük legboldogabb pillanatait kellene átélniük, hiszen nem rég jött világra első közös gyermekük. Azonban mint december közepén kiderült házasságuk megmentésén dolgozik a sztárpár. Berki Mazsi a TV2 Mokkában mesélt a mélypontjukról, ahol azt is elmondta, hogyan kezdődött a nehéz időszak.

„Inkább úgy éreztem, hogy egymás mellett élünk, és nem együtt élünk. Ez nem csak a baba érkezésével volt, hanem azért azt tudni kell, hogy amikor egy házasság megromlik, vagy rosszabb lesz, akkor az egy hosszabb idő – és azt gondolom, hogy ugyanennyi kell, hogy rendbe is tegyük„ – magyarázta Mazsi, aki elmondta, hogy már az utóbbi időszakban nem is tudtak beszélgetni Krisztiánnal, de nagyon szeretik egymást, ezért is kérték szakember segítségét.

A szakértő hozzá tette, hogy egyáltalán nem egészséges, hogy a sztárpár ennyire nyilvánosság előtt éli a mindennapjait, és jelenleg azon is dolgoznak, hogy egy intim közeget hozzanak létre, ahol kizárják a külvilágot és a kommenteket.