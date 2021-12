Nem szeretek előre gondolkodni - Vastag Csaba elmúlt időszakáról mesél

A megbánásnál jobban hiszek abban, hogy tanuljunk abból, amit elrontottunk, mert úgy tudunk fejlődni és legközelebb nem elkövetni ugyanazt. Bánkódás helyett érdemesebb a jelent és a közeljövőt szem előtt tartani. Nem szeretek nagyon előre gondolkodni. Az idő múlása egy megállíthatatlan folyamat. Ahogy telik, egyre kevesebbnek tűnik, ami előttünk van. Ez engem arra ösztönöz, hogy minél többet dolgozzak és próbáljak létrehozni. Amit az ember idővel megtanul értékelni magában és másokban is, az a megbízhatóság. Hogy ha valamit megígértél, az úgy is legyen, vagy inkább ne ígérj semmit. A másik nagy tanulság, hogy most már nagyon megválogatom, mire mondok igent, régen ez nem így volt.