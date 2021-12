Tömegesen lepték el Ördög Nóráék kisboltját – egyetlen dolog miatt jöttek

A Nekem a Balaton továbbra is töretlen sikernek örvend annak köszönhetően, hogy Ördög Nóráék folyton azon törik a fejüket, hogyan tehetnék még egyedibbé a kisboltot. Hamar híre ment annak, amit most kieszeltek: saját korcsolyapályát nyitottak, amit mindenki szeretne kipróbálni . Ráadásul mindezt olyan mesés karácsonyi dekoráció veszi körül, amit még a lappföldi Mikulás is megirigyelne.