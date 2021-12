Szomorú hírt jelentette be Jolly

Jolly rendszeresen posztol arról, hogy az ország minden tájára hívják koncertezni. A mulatós sztár nem szűkölködik felkérésekben, Instagram-oldalán gyakorta látni olyan képeket, ahol a színpadon énekelve, a közönségével fotózkodik. A jelenlegi helyzet azonban őt is elérte. A koronavírus miatt több énekesnél is olvasható, hogy az év végi koncertek elmaradnak. Most Jolly is erről számolt be közösségi oldalán.

Elmarad a Debreceni Mulatós Vígadó... :( – írta sztorijában az énekes.

A koncert a szervezők döntése miatt maradt el, akik a pandémia okozta szerény jegyvásárlási kedv miatt hozták meg döntésüket. Az esemény egy jóval későbbi időpontban, április 30-án kerül megrendezésre.