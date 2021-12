Nagy bejelentést tett Mága Zoltán hegedűművész

Mága Zoltán Prima Primissima- és Liszt Ferenc díjas hegedűművész mindig megtartja a szavát. Nemrég követöit kérdezte a közösségi-oldalán, hogy kiket látnának, hallanának szívesen az újévi gálakoncertjének színpadán. A fellépőket most ki is választotta már a rengeteg rajongó által javasolt névsorból és most be is jelentette, kikkel lesz majd látható egy színpadon az újévi koncertjén.

„Kedves közönségem, ismerősök, barátok! Tudják jól, hogy a Budapesti Újévi Koncertek ünnepi, emelkedett jellege mellett a gálánk egyik különlegessége az is, hogy a közönségéből minden korosztály megtalálhatja a számár kedves műfajt, vagy előadót.” - kezdte bejegyzését Mága Zoltán.

„Korábban egy kérdést tettem fel Önöknek, hogy a magyar sztárok közül kit szeretnének a 2022-es esztendőt köszöntő újévi gálakoncertünk színpadán látni. Köszönöm a kérdésemre küldött sok száz hozzászólást és javaslatot, de a jobbnál jobb nevek közöl nem tudtam választani ezért úgy döntöttem, hogy a legtöbb javaslatot kapott fiatal sztár közül lehetőleg minél többet meghívjak. Remélem, így mindenki nagy örömmel fogadja majd a Papp László Budapest Sportarénában 2022. január elsején a Tisztelet és Hálaadás Gálájaként megrendezésre kerülő koncert fellépőit.”

A már korábban bejelentett sztárvendégek, Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes és Molnár Levente Liszt-díjas operaénekes, valamint az amerikai sztár, Sheléa Frazier mellett a XIV. Budapesti Újévi Koncert meghívott sztárvendégei lesznek: Keresztes Ildikó, Szulák Andrea, , Berkes Gabi, Tóth Gabi, Mága Jennifer, Zsédenyi Adrienn, Wolf Kati, valamint Molnár Ferenc „Caramel”, Vastag Csaba, Oláh Gergő, Takács Nikolas, Kökény Attila, Berkes Olivér és L.L. Junior előadók.

Az már biztos, hogy a XIV. gálakoncertünket is telt ház előtt rendezzük, és a hagyományunkat folytatva közösen köszönthetjük az új esztendőt, és még lesznek további meglepetés sztárvendégek is a gálán - zárta bejegyzését Mága Zoltán.