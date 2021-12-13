Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Mindenkit meglepett: Szegedi Fecsó elképesztően romantikus

PUBLIKÁLÁS: 2021. december 13. 19:30
Az üzletember mindent megtett azért, hogy elkárpáztassa szerelmét.
Bors

Néhány hónappal ezelőtt kiderült, hogy Szegedi Fecsó és Bea újra egy párt alkotnak. A hír azért volt olyan meglepő, mert 3 hónappal azelőtt még a kígyót-békát kiáltottak egymásra és úgy tűnt, soha többé nem akarnak hallani a másikról

Dúl a szerelem

A sikeres üzletember imád romantikázni és mindent megtesz azért, hogy Bea érezze, mennyire imádja őt.

Kitett magáért 

- írta Bea a Instagram-storyban megosztott videója mellé, ami egy hangulatos hotelszobában készült. Az ágyat szívet formázó rózsaszirmok borítják, a következő képkockákon pedig Fecsó egy behűtött pezsgőt bont ki.

