Megdöbbentő vallomást tett Aurelio: Visszavonul börtönbüntetése előtt

A Való Világ egykori győztese ugyan még nem kapta meg a behívóját, de már biztos, hogy hamarosan börtönbe kell vonulnia. Aureliót emberrablás bűntettéknek elkövetése miatt ítélte jogerősen 2 év 3 hónapra a másodfokú bíróság, a hírességnek ezen felül a korábbi drogügyei miatt kiszabott 1 év 2 hónapot is le kell töltenie. Ez összesen 3 év 5 hónap börtönt jelent, vagy talán valamivel kevesebbet, ha jó lesz a magaviselete.

Fotó: Aurelio O. Caversaccio

Komoly büntetés egy olyan fiatal számára, aki lelkileg nehezen viseli a bezártságot. Aurelio a hírek szerint az utolsó percig reménykedni fog abban, hogy valami csoda folytán nem kell bevonulnia, de persze nyilvánvaló, hogy erre nem sok esély van…

Addig is, amíg nem jön a hivatalos papír, igyekszik a lehető legtöbbet kihozni az életéből - ahogy fogalmaz. Pozitív élményeket gyűjt, sok időt tölt a barátnőjével és közben igyekszik lélekben felkészülni. A szilvesztert például biztosan nem egy hatalmas buliban tölti majd, ahogy arra számítanánk.

Fotó: Aurelio O. Caversaccio

– Eleve utálom a szilvesztereket, az mindig egy kötelező buli, ezért nem is vagyok kíváncsi rá – mondta a Bors megkeresésére, Aurelio – A mostani helyzetemben pedig főleg az van, hogy inkább azzal töltöm az időmet, aki feltölt lelkileg. Nem szeretnék vadidegen emberek között lenni, nem akarom, hogy számomra ismeretlen részegek lapogassák a hátam, hogy mekkora haverok vagyunk…. Most csendre vágyom. Ezért kettesben leszünk a szerelmemmel.

Amikor azt kérdeztük Aureliotól, hogy mit kíván a jövő évre, így felelt:

– Én minden december 31-én írok egy papírt magamnak. Az álmaimat a vágyaimat, a terveimet írom le. Azt, hogy mit szeretnék a jövőtől. Az ellendrukkereim nem fognak most örülni, de jelzem: a terveim 99 százaléka meg is szokott valósulni. A tavalyi kéréseim nagy része is összejött, most már csak abban kell reménykednem, hogy a 2022-es évem is sokkal jobb lesz annál, mint ami most kinéz…