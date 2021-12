„Majd, ha Zsófival vége lesz...”- beszóltak Shane-nek a rajongók

Szabó Zsófi és Shane már nem titkolt szerelme a nyilvánosság előtt zajlik. Sokan mondják, hogy szép reményű a kapcsolatuk, de páran máris a végét látják. Shane is rájátszik erre, miután időnként olyan félreérthető megjegyzéseket tesz ki falára, ami lavinát indít el a kommentelő között. Íme.

Soha nem veszítek. Vagy nyerek, vagy tanulok – írta ki az edző bájos pozitív felhanggal a fekete-fehér képe alatt.

A hozzászólók viszont kiérezték benne azt, hogy talán ez nem csak pozitív üzenet lehet.

Majd mikor vége lesz Zsófival, akkor nyersz? Vagy akkor is tanulsz? Melyiket vágyod? – vonják kissé kérdőre Tusupot.

A válasz sem váratott magára.

– Most kezdődött, miért kell már a végét látni? Ha vége is lesz, akkor nyert is (szerelmet) és tanult is (pl h milyen egy gyermekes családanyával lenni) – válaszolták meg a kommentelők közül az edző önjelölt védői.

Mindig van viszont olyan, aki a bejegyzés szarkasztikus oldalát látja, és nem az optimistát.

Örülök, hogy nálad van a kristálygömb...– utalva itt arra, hogy szerinte Tusup a bejegyzésében jóslatokba bocsátkozik.