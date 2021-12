Hatalmas örömhírt jelentett be Tóth Gabi: majd kicsattan a boldogságtól

Hatalmas sikert aratott Tóth gabi legújabb dala, amiről a közösségi-oldalán számot be.

A lelkem örül és tele van hálával.Nem is reméltem, hogy ennyien szeretni fogjátok az új dalomat a ,,Szeretni jöttem” -et és a hozzákészült videoklippet. Miattatok éri meg kitartani, küzdeni hittel és elszántsággal, mert ha a dalaimon keresztül egyetlen lelket is sikerül megmenteni, segíteni, akkor már megérte! Sokak szívéhez utat talált az üzenetem, az, amit szerettem volna közvetíteni. Mai napig számtalan visszajelzés érkezik, némelyik egészen megható. Szeretnék néhányat megosztani veletek, név nélkül, mert tanulságosak és elgondolkodtatóak. Számomra ez volt az egyik legszebb karácsonyi ajándék - írta bejegyzésében az énekesnő.

A dalt egyébként az a gyűlölet cunami ihlette, ami a virtuális térből zúdult az énekesnőre, az elmúlt időben, miután az eucharisztikus kongresszuson való fellépést büszkén vállalta.