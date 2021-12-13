El lehet olvadni Stohl András legújabb fotójától

Stohl András május 8-án mutatta be először az új, legkisebb családtagot, a szálkásszőrű tacskót, aki a Chili keresztnevet kapta. Instagram-oldalán azóta rengeteg képet mutatott a már fél éve velük élő kutyusról, aki még mindig babakutya. Most egy olyan cuki fotót posztolt, amiből igazán átjön, mennyire szívükbe fogadták őt. Egy biztos, a színművész családjában jó lehet kutyusnak lenni.

“Csak” ennyire van hideg – írja Stohl.