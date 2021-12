Balázs Andi: Nem akarok példa lenni!

Szinte hihetetlen pozitív energia és életigenlés sugárzik Balázs Andiból. A színésznő a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorában szerepelt, ahol testalkatáról és ikonikus szerepéről, Kasszás Erzsiről is őszintén mesélt.

– Az a telt nő, aki elfogadja magát, az tett egy nagy dolgot magáért, hogy boldogabbnak érezze magát – kezdte Andi, aki mindig is jól érezte magát a bőrében. – Elképesztő támogató közegem volt és van is, aki azt mondja, hogy nem vagy te kevesebb attól, mert nehezebb vagy, mint a többiek... Én aztán kesereghetnék, hogy van rajtam felület, de mégsem teszem, hiszek abban, hogy okkal vagyok ilyen, amilyen, és ha kéne, akkor változtatnék – mesélte a színésznő, aki azt is beismerte, a kövér szónak sértő felhangja lett, ő azonban nem akar jelenleg magán változtatni.

– Amíg csak az esztétikáját zavarja valakinek, addig miért kellene változtatni? Nem azt mondom, hogy senki ne fogyókúrázzon, vagy ne éljen egészségesen, de amíg elér egy bizonyos célt, addig se utálja magát! Ne gondolja, hogy ő nem egy értékes teremtménye a világnak, és tudja, hogy nem baj, ha van rajta 12 kiló! Persze van, aki azt mondja, hogy rossz példa vagyok, de nem akarok példa lenni. Én ilyen vagyok – tette hozzá Andi, aki nem szereti, ha művésznőnek hívják. Ahogy ő fogalmaz: „Én egy színházzal foglalkozó kövér nő vagyok.”

Balázs Andi a saját magáról szóló igazságát is megfogalmazta a Palikék Világa by Manna YouTube-csatornán. A színésznő elárulta: nem bírja a feszültséget maga körül, de néha azt képzeli, hogy mások soknak tartják. A férje az, aki mindenben támogatja.

– Az uram a realitások embere, ő a matekos a családban, én a magyaros. Ő az, aki visszaránt, mert olyan amplitúdókon élem az életem, ő hoz egyensúlyt az életembe. Ő, és a nagyon közeli családom, az egyetlen aki azt mondja: megteszed, hogy leülsz egy kicsit? Mert felrobbant körülötted az ország, ülj le, vegyél levegőt – árulta el a színésznő, aki azt is bevallotta, nem Kasszás Erzsi volt élete legfontosabb szerepe, hiába az hozta meg számára az országos ismertséget.