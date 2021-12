Most derült csak ki: Kórházba került Forgács Gábor

– Minden óvintézkedést betartottam, mégis valahogy elkaptam a Covidot. Meggyőződésem, hogy a két Pfizer-oltásnak köszönhetően úsztam meg viszonylag könnyen a fertőzést, mert bár kórházba is kerültem néhány napra, nem voltak komoly tüneteim. A csípőm fájt nagyon, de hogy ennek a vírus volt-e az oka, máig nem tudom. Mindenesetre a biztonság kedvéért kaptam egy csomó vitamint és oxigént is a békas*gg, akarom mondani a békesség kedvéért, hogy megkönnyítsék a légzésem, de három nap után haza is engedtek – mesélte a színész, akinek beszámolójából kiderül: csupán pár napot kellett kórházban töltenie a Covid miatt, így aggodalomra semmi ok.