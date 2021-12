Árpa Attila tiszta vizet öntött a pohárba – Megszólalt Stana Alexandra és Köcse György szakításáról

Mindenkit váratlanul ért a bejelentés, öt hónappal a házasságkötésük után szakított a Dancing with the Stars szerelmespárja, Stana Alexandra és Köcse György. A gyönyörű táncos a TV2 sikerműsorának második évadában a nagy nőcsábász hírében álló Árpa Attila partnereként állt színpadra. A színésznél senki sem töltött több időt kettesben Alexandrával az elmúlt hónapokban, ráadásul a műsorban látott forró érintések és gyengéd pillantások miatt is sokan arra gyanakodtak , akár több is lehet közöttük.