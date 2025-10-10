Mit kezdjünk azzal, ha a gyerek már sehova nem akar velünk jönni?

Szombat délelőtt van, igazi őszi napsütés, a kutyák már az ajtóban toporognak, a póráz csilingel, a termoszban gőzölög a tea. Én sportcipőben, futódzsekiben, tele lelkesedéssel. Ma kirándulni mennénk, mint eddig minden hétvégén, amikor a táncrendünk megengedte. Imádjuk ezeket a közös programokat, kisebb-nagyobb csavargásokat, szabadtéri lángosozásokat, a gyönyörű erdőt!

„Palkó, indulunk!” – kiabálok a nappali felé, de ezúttal a válasz elmarad. Beljebb küzdöm magam, átesve a hiperboldog és izgatott kutyákon. A kanapén a tizenhárom éves fiam, görög szobor testtartásban, elmélyülten a telefonját bámulja, fülében fülhallgató, arca rezzenéstelen. „Gyere már, a kutyák is várnak!” – próbálkozom még egyszer lelkes hangon és kézjelekkel hozzá, bár valami nem stimmel itt, azt is érzékelem.

Palkó fel sem néz. „Menjetek nyugodtan nélkülem.” – mondja, csak úgy, közömbös hangon.

Egyetlen mondat, mégis mintha valami késdobálás lenne a levegőben. Meglepődöm, és nem is igazán tudom eldönteni, hogy inkább dühöt vagy szomorúságot érezzek. Aztán csak állok ott az előszobában, cipőben, kulaccsal, pórázzal a kezemben, és valami olyasmit érzek: „Elrontottam.”

A legtöbb szülő szerintem ismeri ezt az érzést. Amikor a gyerek hirtelen más világban él, más ritmusban, és mi csak kapkodjuk a fejünket. Még nem is olyan rég közös programok, túrák, sárban csúszkálások, kutyás kalandok, hosszú tekergések – most pedig némaság és egy kijelző fénye. A bűntudat ilyenkor gyorsan jön: miért engedtem ennyit a telefonozásból, miért nem tiltottam meg, miért nem vettem észre, hogy bezárkózik?

Pedig az igazság az, hogy ez a szülői bűntudat nem a hibákról szól, hanem a kapcsolódásról. Arról a félelemről, hogy elveszítjük a fonalat. Hogy amit eddig közös programnak, megosztható élménynek hittünk, az most már csak nekünk fontos. És persze tudjuk, hogy ez természetes, mégis benne van a „biztos uncsik vagy már teljesen cikik vagyunk” szülői sértődős attitűd is. Részemről benne van legalábbis.

De hát, mit tudok tenni? Palkó élete most már nagyrészt online zajlik. Barátok, játékok, rövid videók, mémek – egy világ, amit csak kívülről látok, és őszintén szólva, nem is mindig értek. Az online tér ugyanolyan valóság, mint az erdő: csak másképp néz ki, és más szabályok irányítják – mantrázom mosolyogva, amíg a kutyákkal felérek a kedvenc tisztásunkig.