Alig találsz jó cipőt? Így szabadulhatsz meg tartósan a tyúkszemtől

A tyúkszem kialakulása a bőr védekező reakciója: tartós nyomás vagy súrlódás hatására a bőr megvastagszik, hogy megóvja az alatta lévő szöveteket. Ez a folyamat azonban nem mindig marad felszínes, a tyúkszem közepén kialakuló kemény „szarucsap” mélyen benyomódhat a bőrbe, és fájdalmat válthat ki minden egyes lépésnél.

A tyúkszem sokszor fájdalmas bőrkeményedés, amely súlyosabb esetben járási nehézségeket okoz.

Fotó: BELL KA PANG / Shutterstock

Mi okozza a tyúkszem kialakulását és kik a leginkább érintettek?

A lábon számos betegség jelentkezhet. A tyúkszem kialakulásának leggyakoribb oka a nem megfelelő lábbeli. A túl szűk cipők, a kemény bőrű vagy magas sarkú lábbelik folyamatos nyomást gyakorolnak bizonyos pontokra, különösen a lábujjak felszínére és oldalára. A szakértők szerint a deformált lábujjak – például kalapácsujj vagy bütyök – tovább növelik a kockázatot, mert a csontos kiemelkedések fokozottan dörzsölődnek a cipőhöz.

A hosszan tartó állás, a túlterhelés és a rosszul kialakított talpbetét szintén hozzájárulhat a tyúkszem megjelenéséhez. Idősebb korban a bőr vékonyabbá és szárazabbá válik, csökken a természetes párnázottság, ezért a nyomáspontok könnyebben kialakulnak. Cukorbetegeknél különösen veszélyes lehet a tyúkszem, mert az érzékelés csökkenése miatt a fájdalom kevésbé figyelmeztet, miközben a bőrsérülések lassabban gyógyulnak.

Fontos megkülönböztetni a tyúkszemet a bőrkeményedéstől. Míg utóbbi nagyobb felületen, fájdalommentesen jelenik meg, a tyúkszem kicsi, körülírt és nyomásra kifejezetten érzékeny.

Milyen tünetek jellemzik a tyúkszemet és mikor kell szakemberhez fordulni?

A tyúkszem legjellemzőbb tünete a pontszerű, éles fájdalom járáskor vagy nyomás hatására. A bőr felszíne megkeményedik, a bőrkeményedés közepén gyakran jól tapintható a kemény mag. A környező terület érzékeny lehet, és hosszabb ideje fennálló esetekben gyulladás is kialakulhat. Szakértők szerint mindenképpen orvosi vagy podológusi vizsgálat javasolt, ha:

a fájdalom fokozódik vagy állandósul;

a bőr bereped, váladékozik vagy begyullad;

cukorbetegség vagy keringési probléma áll fenn;

az otthoni kezelések nem hoznak javulást;

a tyúkszem visszatérően ugyanazon a helyen jelenik meg.

Otthoni körülmények között a tyúkszem kivágása vagy szurkálása kifejezetten veszélyes lehet, mert fertőzést és mélyebb szöveti sérülést okozhat. A fájdalomcsillapítás önmagában nem megoldás, mert a kiváltó ok továbbra is fennmarad.