Alig találsz jó cipőt? Így szabadulhatsz meg tartósan a tyúkszemtől

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 09:45
A tyúkszem gyakori, fájdalmas bőrkeményedés, amely leginkább a lábujjakon és a talpon jelenik meg. Habár elsőre ártalmatlan problémának tűnhet, szakértők szerint kezeletlenül a tyúkszem komoly fájdalmat és járási nehézséget okozhat. A kiváltó ok megszüntetése nélkül a panasz gyakran visszatér.
A tyúkszem kialakulása a bőr védekező reakciója: tartós nyomás vagy súrlódás hatására a bőr megvastagszik, hogy megóvja az alatta lévő szöveteket. Ez a folyamat azonban nem mindig marad felszínes, a tyúkszem közepén kialakuló kemény „szarucsap” mélyen benyomódhat a bőrbe, és fájdalmat válthat ki minden egyes lépésnél.

Tyúkszem és bőrkeményedések egy talpon
A tyúkszem sokszor fájdalmas bőrkeményedés, amely súlyosabb esetben járási nehézségeket okoz.
Fotó: BELL KA PANG /  Shutterstock 

Mi okozza a tyúkszem kialakulását és kik a leginkább érintettek?

A lábon számos betegség jelentkezhet. A tyúkszem kialakulásának leggyakoribb oka a nem megfelelő lábbeli. A túl szűk cipők, a kemény bőrű vagy magas sarkú lábbelik folyamatos nyomást gyakorolnak bizonyos pontokra, különösen a lábujjak felszínére és oldalára. A szakértők szerint a deformált lábujjak – például kalapácsujj vagy bütyök – tovább növelik a kockázatot, mert a csontos kiemelkedések fokozottan dörzsölődnek a cipőhöz.

A hosszan tartó állás, a túlterhelés és a rosszul kialakított talpbetét szintén hozzájárulhat a tyúkszem megjelenéséhez. Idősebb korban a bőr vékonyabbá és szárazabbá válik, csökken a természetes párnázottság, ezért a nyomáspontok könnyebben kialakulnak. Cukorbetegeknél különösen veszélyes lehet a tyúkszem, mert az érzékelés csökkenése miatt a fájdalom kevésbé figyelmeztet, miközben a bőrsérülések lassabban gyógyulnak.

Fontos megkülönböztetni a tyúkszemet a bőrkeményedéstől. Míg utóbbi nagyobb felületen, fájdalommentesen jelenik meg, a tyúkszem kicsi, körülírt és nyomásra kifejezetten érzékeny.

Milyen tünetek jellemzik a tyúkszemet és mikor kell szakemberhez fordulni?

A tyúkszem legjellemzőbb tünete a pontszerű, éles fájdalom járáskor vagy nyomás hatására. A bőr felszíne megkeményedik, a bőrkeményedés közepén gyakran jól tapintható a kemény mag. A környező terület érzékeny lehet, és hosszabb ideje fennálló esetekben gyulladás is kialakulhat. Szakértők szerint mindenképpen orvosi vagy podológusi vizsgálat javasolt, ha:

  • a fájdalom fokozódik vagy állandósul;
  • a bőr bereped, váladékozik vagy begyullad;
  • cukorbetegség vagy keringési probléma áll fenn;
  • az otthoni kezelések nem hoznak javulást;
  • a tyúkszem visszatérően ugyanazon a helyen jelenik meg.

Otthoni körülmények között a tyúkszem kivágása vagy szurkálása kifejezetten veszélyes lehet, mert fertőzést és mélyebb szöveti sérülést okozhat. A fájdalomcsillapítás önmagában nem megoldás, mert a kiváltó ok továbbra is fennmarad.

Hogyan kezelhető a tyúkszem és mit tehetünk a megelőzés érdekében?

A tyúkszem kezelésének alapja a nyomás megszüntetése. Ez gyakran már önmagában javulást hoz, ha megfelelő méretű, puhább anyagú cipőre váltunk. Szakértők szerint egy egyénre szabott talpbetét jelentősen csökkenti a terhelést a problémás területeken.

Szakember által végzett kezelés során a tyúkszemet fájdalommentesen, steril eszközökkel távolítják el, azonban ha nem szeretnénk rögtön orvoshoz fordulni, vannak különböző módszerek a kezelésre, mint például a vérehulló fecskefű. A rendszeres lábápolás és a bőr hidratálása segít megelőzni az újbóli kialakulást. Bizonyos esetekben – például súlyos lábdeformitásnál – ortopédiai beavatkozás is szóba jöhet.

A megelőzés része a láb rendszeres ellenőrzése, különösen idősebb korban vagy krónikus betegség esetén. A puha zokni, a megfelelő cipőforma és a lábujjakat tehermentesítő eszközök mind hozzájárulnak a tyúkszem kialakulásának megelőzéséhez.

A lényeg röviden

A tyúkszem nem csupán esztétikai probléma, hanem fájdalmas bőrelváltozás, amely jelentősen rontja a járás komfortját. A tartós megoldás kulcsa a kiváltó ok felismerése és megszüntetése, nem pedig a felszínes kezelés. Megfelelő lábbelivel, rendszeres lábápolással és szakember bevonásával a tyúkszem jól kezelhető, és a visszatérés kockázata is jelentősen csökkenthető.

