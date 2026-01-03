Alig találsz jó cipőt? Így szabadulhatsz meg tartósan a tyúkszemtől

A tyúkszem kialakulása a bőr védekező reakciója: tartós nyomás vagy súrlódás hatására a bőr megvastagszik, hogy megóvja az alatta lévő szöveteket. Ez a folyamat azonban nem mindig marad felszínes, a tyúkszem közepén kialakuló kemény „szarucsap” mélyen benyomódhat a bőrbe, és fájdalmat válthat ki minden egyes lépésnél.
A lábon számos betegség jelentkezhet. A tyúkszem kialakulásának leggyakoribb oka a nem megfelelő lábbeli. A túl szűk cipők, a kemény bőrű vagy magas sarkú lábbelik folyamatos nyomást gyakorolnak bizonyos pontokra, különösen a lábujjak felszínére és oldalára. A szakértők szerint a deformált lábujjak – például kalapácsujj vagy bütyök – tovább növelik a kockázatot, mert a csontos kiemelkedések fokozottan dörzsölődnek a cipőhöz.
A hosszan tartó állás, a túlterhelés és a rosszul kialakított talpbetét szintén hozzájárulhat a tyúkszem megjelenéséhez. Idősebb korban a bőr vékonyabbá és szárazabbá válik, csökken a természetes párnázottság, ezért a nyomáspontok könnyebben kialakulnak. Cukorbetegeknél különösen veszélyes lehet a tyúkszem, mert az érzékelés csökkenése miatt a fájdalom kevésbé figyelmeztet, miközben a bőrsérülések lassabban gyógyulnak.
Fontos megkülönböztetni a tyúkszemet a bőrkeményedéstől. Míg utóbbi nagyobb felületen, fájdalommentesen jelenik meg, a tyúkszem kicsi, körülírt és nyomásra kifejezetten érzékeny.
A tyúkszem legjellemzőbb tünete a pontszerű, éles fájdalom járáskor vagy nyomás hatására. A bőr felszíne megkeményedik, a bőrkeményedés közepén gyakran jól tapintható a kemény mag. A környező terület érzékeny lehet, és hosszabb ideje fennálló esetekben gyulladás is kialakulhat. Szakértők szerint mindenképpen orvosi vagy podológusi vizsgálat javasolt, ha:
Otthoni körülmények között a tyúkszem kivágása vagy szurkálása kifejezetten veszélyes lehet, mert fertőzést és mélyebb szöveti sérülést okozhat. A fájdalomcsillapítás önmagában nem megoldás, mert a kiváltó ok továbbra is fennmarad.
A tyúkszem kezelésének alapja a nyomás megszüntetése. Ez gyakran már önmagában javulást hoz, ha megfelelő méretű, puhább anyagú cipőre váltunk. Szakértők szerint egy egyénre szabott talpbetét jelentősen csökkenti a terhelést a problémás területeken.
Szakember által végzett kezelés során a tyúkszemet fájdalommentesen, steril eszközökkel távolítják el, azonban ha nem szeretnénk rögtön orvoshoz fordulni, vannak különböző módszerek a kezelésre, mint például a vérehulló fecskefű. A rendszeres lábápolás és a bőr hidratálása segít megelőzni az újbóli kialakulást. Bizonyos esetekben – például súlyos lábdeformitásnál – ortopédiai beavatkozás is szóba jöhet.
A megelőzés része a láb rendszeres ellenőrzése, különösen idősebb korban vagy krónikus betegség esetén. A puha zokni, a megfelelő cipőforma és a lábujjakat tehermentesítő eszközök mind hozzájárulnak a tyúkszem kialakulásának megelőzéséhez.
A lényeg röviden
A tyúkszem nem csupán esztétikai probléma, hanem fájdalmas bőrelváltozás, amely jelentősen rontja a járás komfortját. A tartós megoldás kulcsa a kiváltó ok felismerése és megszüntetése, nem pedig a felszínes kezelés. Megfelelő lábbelivel, rendszeres lábápolással és szakember bevonásával a tyúkszem jól kezelhető, és a visszatérés kockázata is jelentősen csökkenthető.
