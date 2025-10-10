Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ: a nyugalom, a vidéki vendégszeretet szigete a Kiskunság szívében

Ahol a pihenés valódi élménnyé válik
A sárguló falevelek, az aranyba boruló őszi táj, majd a tél csendes varázsa sokunkat ösztönöz arra, hogy befelé figyeljünk, lassítsunk a tempón. Olyan helyre vágyunk, ahol a természet közelsége, a nyugalom és béke, a meghitt pillanatok egyszerre jelen vannak. Kerekegyháza szélén, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ éppen ilyen: egy romantikus gyöngyszem a Kiskunság szívében, ahol a rohanó hétköznapok lelassulnak, és a pihenés valódi élménnyé válik.
Kiléphetünk a hétköznapok taposómalmából
Legyen szó egy romantikus hétvégéről, családi kikapcsolódásról vagy céges meetingről, majd feltöltődésről, a Varga Tanyán mindenki megtalálja a maga számítását. Relaxálás a téli wellnessben, ízletes finomságok a magyaros ízvilágot kínáló séfektől, egy kis csendes elvonulás vagy kellemes séta a környéken mind-mind segítik, hogy egy kicsit kilépjünk a hétköznapokból, feltöltődjünk plusz energiával és mosolygósan várjuk az ünnepeket, a jövő esztendőt.
Nyugodt, csendes, idilli környezet
A Varga Tanya vendégköre elsősorban ajánlás útján érkezik. Több épületben, 81 szobával várja a látogatókat, a standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 170 főt tud elszállásolni. Több szoba egybenyitható, így nemcsak az üzleti úton lévők, hanem a családok is remekül kikapcsolódhatnak a gyönyörű környezetben. A puszta hangulata, a nyugodt, csendes, idilli környezet, ősszel és télen is remek választás lehet a családi kikapcsolódás mellett különböző rendezvényekhez, az esküvőktől a születésnapokon át az osztálytalálkozókig.
A téli wellness vonzó a hideg hétköznapokon
A vendégek számára további élményt, felüdülést nyújt nyáron a nagy medence, a meleg vizes medencék, a jakuzzik és gyermekmedence, míg a hidegebb hónapokban a téli wellness részlegen töltődhetnek fel. Míg kint a mínuszok repkednek, addig bent a többféle szauna, pezsgőfürdő, gőzkabin és masszázsok segítik a kellemes relaxálást.
A kutyák előtt is nyitottak a kapuk
A Varga Tanya teljes területe kisállatbarát szálláshely, így bárki a házi kedvencével is ellátogathat a barátságos, természetközeli szálláshelyre, garantáltan a négylábú kis kedvenc is jól érzi majd magát. Nagyokat lehet sétálni a kutyusokkal.
Magyaros finomságok a svédasztalokon
A Varga Tanya vonzerejét emeli a kiváló magyaros ízvilágú konyhája. A svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora. Választható a szabadszedéses étkezés során többféle csomag, például egy leves és három főétel, kiegészítve egy vegetáriánus fogással, egy desszerttel, vagy két leves, négy főfogással, egy vegetáriánussal, és két desszerttel. A séfek mindenre nyitottak.
Céges rendezvények, csapatépítők
Üzleti rendezvényekhez is ideális a Varga Tanya. Hat, légkondicionált rendezvény- és konferenciateremmel szinte minden igényt ki tud elégíteni, a kisebb 15-20 fős meetingektől az akár 200 fős szakmai fórumokig, partnertalálkozókig. Csapatépítőkhöz is tökéletes, igény esetén a Pusztaolimpia megrendezését is biztosítják.
Helyi programok élményekkel gazdagon
A Varga Tanya önmagában is jó program, de partnereiknek köszönhetően plusz élmények is elérhetők a közelben, a borkóstolásoktól a helyi termelők bemutatóin át a gyalogtúrákig. Így akár több napot is kellemes élményekkel tölthetnek fel a vendégek.
A Varga Tanya aktuális csomagajánlatai megismerhetők a https://www.vargatanya.hu/hu/csomagajanlataink/ oldalon.
Ne feledd: a RELAX10 kuponkóddal foglaláskor 10% kedvezményben részesülsz! A kedvezmény a csomagajánlatokra nem vonatkozik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.