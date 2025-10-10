Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ: a nyugalom, a vidéki vendégszeretet szigete a Kiskunság szívében

Ahol a pihenés valódi élménnyé válik

A sárguló falevelek, az aranyba boruló őszi táj, majd a tél csendes varázsa sokunkat ösztönöz arra, hogy befelé figyeljünk, lassítsunk a tempón. Olyan helyre vágyunk, ahol a természet közelsége, a nyugalom és béke, a meghitt pillanatok egyszerre jelen vannak. Kerekegyháza szélén, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ éppen ilyen: egy romantikus gyöngyszem a Kiskunság szívében, ahol a rohanó hétköznapok lelassulnak, és a pihenés valódi élménnyé válik.

Kép: Varga Tanya

Kiléphetünk a hétköznapok taposómalmából

Legyen szó egy romantikus hétvégéről, családi kikapcsolódásról vagy céges meetingről, majd feltöltődésről, a Varga Tanyán mindenki megtalálja a maga számítását. Relaxálás a téli wellnessben, ízletes finomságok a magyaros ízvilágot kínáló séfektől, egy kis csendes elvonulás vagy kellemes séta a környéken mind-mind segítik, hogy egy kicsit kilépjünk a hétköznapokból, feltöltődjünk plusz energiával és mosolygósan várjuk az ünnepeket, a jövő esztendőt.

Nyugodt, csendes, idilli környezet

A Varga Tanya vendégköre elsősorban ajánlás útján érkezik. Több épületben, 81 szobával várja a látogatókat, a standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 170 főt tud elszállásolni. Több szoba egybenyitható, így nemcsak az üzleti úton lévők, hanem a családok is remekül kikapcsolódhatnak a gyönyörű környezetben. A puszta hangulata, a nyugodt, csendes, idilli környezet, ősszel és télen is remek választás lehet a családi kikapcsolódás mellett különböző rendezvényekhez, az esküvőktől a születésnapokon át az osztálytalálkozókig.

Kép: Varga Tanya

A téli wellness vonzó a hideg hétköznapokon

A vendégek számára további élményt, felüdülést nyújt nyáron a nagy medence, a meleg vizes medencék, a jakuzzik és gyermekmedence, míg a hidegebb hónapokban a téli wellness részlegen töltődhetnek fel. Míg kint a mínuszok repkednek, addig bent a többféle szauna, pezsgőfürdő, gőzkabin és masszázsok segítik a kellemes relaxálást.

A kutyák előtt is nyitottak a kapuk