Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Pápa egy kellemes hétvégi kiruccanásnak tökéletes úti cél.

A nagy múltú barokk kisváros sok meglepetéssel – Pápa minden évszakban tökéletes úti cél

bakony
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 11:15
belföldi utazásPápa
Ez a város nem nagy, de tele van izgalmas látnivalókkal, amelyek könnyen felfedezhetők gyalog is. Pápa nyugodt hangulatával és gazdag történelmével egész évben vonzza azokat, akik nem a tömegekre, hanem az értékekre kíváncsiak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Pápa első ránézésre csak egy csinos kisváros a Bakony tövében. De ahogy az ember komótosan bebarangolja, hamar kiderül: itt szinte minden sarokra jut egy érdekes történet, egy régi épület, vagy valami olyan különlegesség, amire nem is számítunk.

barokk házak Pápa belvárosában
A Bakony északi széléhez közel fekvő Pápa izgalmas látnivalókkal és barokk hangulattal vár
Fotó: Mate Karoly /  Shutterstock 

Ahol Pápa megszületett

A városnézést nem muszáj a belvárosban kezdeni. Aki kíváncsi, hol is ringott Pápa bölcsője, érdemes előbb Tapolcafőre kiruccanni. Ez a városrész 6 kilométerre fekszik a központtól, és itt ered a Tapolca-patak, ami évszázadokon át meghatározta a helyi életet. A tanösvény mentén végigsétálva felfedezhetjük az Örvény-tavat is, ahol ma is tiszta, hideg forrásvíz bugyog fel a mélyből.

Az örvén-tó Pápa külterületén
Az Örvény-tó Pápa egyik legfestőibb kiránduló úti célja, amelyet a Tapolca forrás-tanösvény is érint
Fotó: Viktor Loki /  Shutterstock 

A patak régen annyira bővizű volt, hogy több tucat malmot működtetett – egész évben, mert a víz még télen sem fagyott be. Később a bányászat miatt a víz elapadt, a patak medrét pedig egyszerűen betemették. Csak 2010 körül kezdtek újra felszínre bukni a források, most pedig újra látható, honnan is indult minden.

Barokk főtér, kastély és középkori hangulat

Pápa központja olyan, mint egy vérbeli időutazás a múltba, csak nem kell hozzá jelmez. Elég, ha felsétálunk a hatalmas, rendezett Fő térre, amely az ország egyik legnagyobb barokk tere. Közepén a Szent István-templom emelkedik, tornya 60 méter magas, mellette a régi Griff Szálló, ahol valaha Petőfi és Jókai is mulatott – akkoriban még színészi álmokat kergettek.

a Szent István vértanúról elnevezett templom Pápa belvárosában
A Szent István vértanúról elnevezett pápai katolikus templom a város egyik legjelentősebb szakrális épülete
Fotó: nordantin /  Shutterstock 

A tér mögött magasodik a barokk Esterházy-kastély. Korábban erődített vár állt itt, de az 1700-as években elegáns főúri rezidenciává építették át. Mögötte egy nagy, zöld park, a Várkert húzódik, patakkal, játszótérrel és hatalmas fákkal. A platánok egy része még a kastély építésének idejéből maradhatott itt.

a pápai Esterházy-kastély ma hadtörténeti gyűjteménynek ad otthont
A nemrég felújított pápai Esterházy-kastély ma interaktív Hadtörténeti Múzeumként működik Forrás: wikipedia

Pápa utcahálózata sok helyen megőrizte középkori jellegét. A „közléknek” nevezett szűk átjárók pár méter hosszúak, de remekül le lehet velük rövidíteni az utat egyik utcáról a másikra. Nem is nagyon van még egy ilyen városrész az országban.

Legendás iskolapadok és eperfás jelképek

Pápa régi iskolaváros, és ezt nem csak a helyiek mondják. A Református Kollégiumot még 1531-ben alapították, és olyan nevek koptatták padjait, mint Petőfi, Jókai, Weöres Sándor vagy Csóri Sándor. A XIX. században emiatt kapta „a Dunántúl Athénja” nevet.

a pápai főtér barokk házaival
A pápai főtér régi barokk épületeivel hangulatos sétát ígér
Fotó: Beata Urmos /  Shutterstock 

A város másik nagy múltú iskolája a pálosokhoz, majd a bencésekhez kötődik – ide járt egy ideig Deák Ferenc is. Egy kedves helyi történet szerint, amikor a reformátusoknak nem engedték, hogy Pápán tanítsanak, a közeli Adásztevelre költöztették az iskolát. Mivel az épület kicsi volt, az órák egy eperfa alatt zajlottak – innen ered az iskola eperfás jelképe.

Egy mesterség, ami még mindig él

Pápa legkülönlegesebb múzeuma kétségtelenül a Kékfestő Múzeum. Egy régi műhelyben alakították ki, ahol a Kluge család dolgozott egészen 1956-ig. Belépve olybá tűnik, mintha a dolgozók csak ebédszünetet tartanának – minden maradt a helyén: a mintafák, a festőkádak, a gépek és a híres, lóvontatású mángorló.

a pápai Kékfestő Múzeum küpa-szobája a festőkádakkal
A pápai Kékfestő Múzeum küpa-szobája, ahol a festőmedencék sorakoztak Frrás: wikipedia

A tárlaton megismerhetjük, hogyan készült a híres kék-fehér textil: milyen növényekből nyerték a festéket, hogyan rögzítették a mintát, milyen titkos receptek szerint dolgoztak. A műhely padlásán kortárs kékfestő mesterek munkái is láthatók – itt derül ki igazán, hogy ez nem csak népi hagyomány, hanem mai kézműves művészet is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu