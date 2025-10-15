A nagy múltú barokk kisváros sok meglepetéssel – Pápa minden évszakban tökéletes úti cél

Pápa első ránézésre csak egy csinos kisváros a Bakony tövében. De ahogy az ember komótosan bebarangolja, hamar kiderül: itt szinte minden sarokra jut egy érdekes történet, egy régi épület, vagy valami olyan különlegesség, amire nem is számítunk.

A Bakony északi széléhez közel fekvő Pápa izgalmas látnivalókkal és barokk hangulattal vár

Fotó: Mate Karoly / Shutterstock

Ahol Pápa megszületett

A városnézést nem muszáj a belvárosban kezdeni. Aki kíváncsi, hol is ringott Pápa bölcsője, érdemes előbb Tapolcafőre kiruccanni. Ez a városrész 6 kilométerre fekszik a központtól, és itt ered a Tapolca-patak, ami évszázadokon át meghatározta a helyi életet. A tanösvény mentén végigsétálva felfedezhetjük az Örvény-tavat is, ahol ma is tiszta, hideg forrásvíz bugyog fel a mélyből.

Az Örvény-tó Pápa egyik legfestőibb kiránduló úti célja, amelyet a Tapolca forrás-tanösvény is érint

Fotó: Viktor Loki / Shutterstock

A patak régen annyira bővizű volt, hogy több tucat malmot működtetett – egész évben, mert a víz még télen sem fagyott be. Később a bányászat miatt a víz elapadt, a patak medrét pedig egyszerűen betemették. Csak 2010 körül kezdtek újra felszínre bukni a források, most pedig újra látható, honnan is indult minden.

Barokk főtér, kastély és középkori hangulat

Pápa központja olyan, mint egy vérbeli időutazás a múltba, csak nem kell hozzá jelmez. Elég, ha felsétálunk a hatalmas, rendezett Fő térre, amely az ország egyik legnagyobb barokk tere. Közepén a Szent István-templom emelkedik, tornya 60 méter magas, mellette a régi Griff Szálló, ahol valaha Petőfi és Jókai is mulatott – akkoriban még színészi álmokat kergettek.

A Szent István vértanúról elnevezett pápai katolikus templom a város egyik legjelentősebb szakrális épülete

Fotó: nordantin / Shutterstock

A tér mögött magasodik a barokk Esterházy-kastély. Korábban erődített vár állt itt, de az 1700-as években elegáns főúri rezidenciává építették át. Mögötte egy nagy, zöld park, a Várkert húzódik, patakkal, játszótérrel és hatalmas fákkal. A platánok egy része még a kastély építésének idejéből maradhatott itt.

A nemrég felújított pápai Esterházy-kastély ma interaktív Hadtörténeti Múzeumként működik Forrás: wikipedia

Pápa utcahálózata sok helyen megőrizte középkori jellegét. A „közléknek” nevezett szűk átjárók pár méter hosszúak, de remekül le lehet velük rövidíteni az utat egyik utcáról a másikra. Nem is nagyon van még egy ilyen városrész az országban.

Legendás iskolapadok és eperfás jelképek

Pápa régi iskolaváros, és ezt nem csak a helyiek mondják. A Református Kollégiumot még 1531-ben alapították, és olyan nevek koptatták padjait, mint Petőfi, Jókai, Weöres Sándor vagy Csóri Sándor. A XIX. században emiatt kapta „a Dunántúl Athénja” nevet.