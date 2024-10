Hullócsillagból nem lesz hiány, ekkor nézz fel az égre!

Jelenleg két meteorrajt is keresztez a Föld galaktikus útja során, így elképesztő mennyiségű hullócsillagot figyelhetsz meg szabad szemmel. Az Orionidák meteorrajon november 7-ig, míg a Draconidák elnevezésű törmelékfelhőn október 10-ig halad keresztül bolygónk, elképesztő hullócsillag esővel szórva meg az éjszakai eget.

Nem maradtál le semmiről, hullócsillag lesz bőven Fotó(illusztráció): Pexels

Csúcsra jár a hullócsillageső

Mivel a tündöklő hullócsillagok szabad szemmel is láthatók, sokan keresik a lehetőséget, hogy akár csak egyet is megnézzenek, ám a vadászathoz sok-sok türelemre van szükség. Ha az ember megtalálja a tökéletes helyszínt, még akkor is előfordulhat, hogy órákig kémleli az eget, míg lát egyet is, hiszen a hullócsillagok csupán egy szempillantásnyi időre tűnnek fel az éjszakai égbolton. Október 8-án, kedden azonban jóval nagyobb esély van arra, hogy elcsípj egy-egy hullócsillagot: a Draconidák meteorraj ezen a napon éri el maximumát, így százával fognak „potyogni” az égről.

Csodatevő csillagok

Az éjszakai égen felragyogó hullócsillagoknak mágikus erejük van. Úgy tartják, ha elkapsz az égen egy hullócsillagot és kívánsz valamit, teljesül a kívánságod. De pszt! Senkinek sem szabad elmondanod, mit kívántál. Ugye a te füledben is ismerősen cseng ez a tanács? De vajon tényleg teljesülhetnek legmélyebb vágyaink, ha levadászunk egy hullócsillagot? A csillagászok szerint aranyos a hullócsillagokhoz fordulni legmélyebb vágyainkkal, de ne várjunk tőlük csodát, ugyanis ezek a fényes jelenségek kő- és pordarabok. A meteoroidok vagyis a hullócsillagok annak köszönhetik fényességüket, hogy a Föld légkörével összeütközve felizzanak és elpárolognak. Ezeket a csodálatos égi jelenségeket nevezte el a népnyelv hullócsillagoknak, holott szerencsére valójában nem hullanak le bolygónkra. Persze, ha valaki hisz az univerzum erejében, bízhat a csillagok csodatevő hatalmában, ugyanis a hatalmas világegyetemnek és a gondolatoknak teremtő ereje van. A pszichológusok is hasonlóan gondolkodnak: a mágikus erővel felruházott hullócsillagok erősítik a pozitív hozzáállást, így az elkapott hullócsillagok után siker koronázhatja törekvéseinket.