Le ne maradj a siófoki Plázs izgalmas programjairól - Korda György és Balázs Klári is nagykoncertet adnak

Már lassan nem is érdemes hétvégén hazamenni a Plázsról, hisz' a hétköznapokon is mindig akad valami program. A budapesti éjszakai élet egyik legismertebb borbárja, a DiVino, idén nyáron a Plázs vip teraszán nyitotta új pop-up egységét, így csütörtökön a legjobb magyar borokkal, a háttérben a Balatonnal élvezhetjük a naplementét az első DiVino sunset partyn. Az éjjel pedig szokás szerint szerelemcsütörtök a siófoki Plázson: vagyis DR BRS nyitja meg rendelőjét a Music teraszon, és nem fogad el hálapénzt.

Ezen a hétvégén is izgalmas programok várnak a siófoki Plázson

Július 11-én, pénteken Bahart x Plázs boat party dübörög, a hajó Metzker Viktóriával a fedélzeten fut majd ki. A szárazföld Nagyszínpadán az örök kedvenc páros, Korda György és Balázs Klári adja egyetlen nyári balatoni nagykoncertjét, amire Dj Dominique melegíti majd be a közönséget.

A koncert után ki-ki kedvére válogathat, hisz Dj ThomX a legnagyobb retro slágereket keveri, de lesz Vide Disco és Metzker & Friends is, ahol ez alkalommal Rico x Miss Mood valamint Pixa érkeznek Viki mellé.



Szombaton érkezik a Balaton legszínesebb éjszakája: az Ultra Color Fesztivál, ahol Mehringer és Bruno koncertekkel indul az este, majd egészen hajnalig pörög a buli UV színekben 5 helyszínen az ország kedvenc lemezlovasaival.

A szombati napon azonban már kora délután érdemes lenézni a medencéhez, mert a Pool & The Gang-en a legjobb house, deep house és afro house zenékre melegíthetünk be az esti bulikra.



Vasárnap a színpadot az autentikus cigányzene világlátott nagykövete, a Parno Graszt veszi birtokba. A zenekar idén lép fel először a Plázson, különleges vendégük pedig Dánielfy lesz, így mindenképp érdemes még vasárnap este is a Plázs felé venni az irányt.



