Korda György még 68 év után is bizonyítani akar: „Minél idősebb az énekes, ez annál nehezebb”

Korda György és Balázs Klári már 45 éve élnek és énekelnek együtt, de az énekes pályafutása már jóval régebb óta, 68 éve tart. De hiába a több száz sláger és több ezer koncert, Gyuri bácsi ma is úgy érzi, minden fellépésen be kell bizonyítania, hogy érdemes a közönség tiszteletére.

Korda György kora ellenére minden alkalommal bizonyítani akarja a közönségnek, hogy érdemes a szeretetükre (Fotó: Cseh Gábor)

Korda György dalait generációk éneklik együtt a koncerteken, amit ma igen kevés előadó mondhat el magáról. Ez persze annak is köszönhető, hogy folyton képes megújulni, még 86 évesen is, ebben persze Klárika is nagy segítségére van.

„Mindig vannak terveink, és nekünk is jó ha van változatosság. Nagyon szeretjük a dalainkat, és a közönség is nagyon szereti őket, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van lehetőségünk változtatni. Az pedig, hogy nem csak a Repteret, a Mamma Mariát, vagy a Találd ki gyorsan a gondolatomat, tehát nem csak a kultikus slágereket, hanem a többi dalunkat is velünk éneklik, egyszerűen fantasztikus” – mesélte boldogan az énekes lapunknak.

Korda Györgynek a Keresztapa főcímdala a legnagyobb kihívás

A művész számára az a dal, amivel a leginkább meg tudja mutatni a képességeit, nem más, mint az ikonikus film főcíme, ami minden fellépésén elhangzik.

Véleményem szerint a legnagyobb dalom a Keresztapa című film betétdala, amit évtizedek óta soha nem hagyok ki egyetlen műsorból sem, mert az egy olyan dal, amit csak én tudok elénekelni. Ott valóban azt a Korda Györgyöt ismeri meg a közönség, aki az igazi. Persze, mindegyik az igazi, de abban a dalban egy olyan énemet tudom megmutatni, amit csak nagyon ritkán szoktam

– vallotta be.

Korda György Balázs Klárinak köszönheti, hogy még ma is képes folyton megújulni (Fotó: archív / hot! magazin)

Korda György fiatalon könnyebben tudott bizonyítani

Az is kiderült, hogy az énekes szerint bár évtizedekkel ezelőtt egyszerűbb volt ezeket a slágereket elénekelni, de most sem hátrálhat meg a feladat elől, hiszen most is bizonyítania kell.

Egy énekesnek, hiába vannak óriási slágerei, olykor meg kell mutatnia, hogy igazán mit tud. Habár minél idősebb az énekes, ez annál nehezebb, de akkor is el kell énekelni, és bizonyítani kell a tudást. Szóval vannak olyan dalok, amik kihagyhatatlanok

– jelentette ki.