Véres naplót vezetett gyilkos vágyairól a kőbányai machetés mészáros – 18+

Rosszul lett ellene valló kishúga vallomása közben a kőbányai gyilkos machetés, K. Dániel. A férfi előtte esedezve kért bocsánatot meggyilkolt áldozata férjétől, a férfi azonban nem fogadta el a kérést.

Rosszul lett ellene valló kishúga vallomása közben a kőbányai gyilkos machetés, K. Dániel. A férfi előtte esedezve kért bocsánatot meggyilkolt áldozata férjétől, a férfi azonban nem fogadta el a kérést.

Gyomorforgató részletek derültek ki arról a szilveszteri gyilkosságról, melyben az akkor 23 éves K. Dániel talpig feketébe öltözve, machetével, minden előzetes ismeretség nélkül a gyerekei szeme láttára kaszabolta le az alatta lakó családanyát, K. Szabinát. Később a gyilkos mindent beismert, a kivégzéséért könyörgött, és azt is elárulta, hogy veszélyesnek tartja magát a társadalomra, hiszen tette előtt már beteges fantáziák kísértették erőszakról és gyilkosságról, mi több, a gyilkosság előtt be is szteroidozott és rengeteget ivott.

Elvette húga szűzességét

A gyanú szerint a férfinak korántsem ez volt az első rémtette, korábban is követett már el hátborzongató dolgokat: egyik barátnőjét kikötözte, megerőszakolta és megkínozta, míg a vád szerint a gyilkosság előtt alig egy héttel, karácsonykor megerőszakolta saját húgát, Gyöngyikét is. Bár a férfi ezt az egyet mai napig tagadja, a bíró felolvasta gyomorforgató naplóját, melyben sokkoló részletességgel írta meg, mit művelt a kislánnyal.







© Dombóvári Tamás

– Semmi megbánást nem éreztem, mikor elvettem a szüzességét, nagyon jól tudok kislányokat manipulálni – írta a naplóban. A tárgyaláson a kislány vallomását is lejátszották, amit Dániel egy ideig lehajtott fejjel hallgatott, majd mikor kishúga az erőszak részleteit mesélte, a férfi nem bírta tovább, félbeszakította az ülést, és rosszullétre hivatkozva szünetet kért.

Úgy éreztem, ölnöm kell!

A bíróság azt gyanítja, hogy valójában azon a tragikus napon sem véletlen támadás történt: azt feltételezik, hogy a férfi ismét egy gyereket, Szabina 14 éves kislányát, Lilit akarta megtámadni.

– Az interneten is csak pucér kislányokat keresek, hogy a vágyaim csillapítsam, de nem csillapította, hanem erősítette - írta naplójában.







© Dombóvári Tamás

Ekkor szúrt ki a parkban két kislányt, akikről azt írta:

– Mikor megláttam őket, teljesen úgy éreztem, hogy meg kell öljem őt, a másikat pedig meg kell erőszakolnom. A tisztaságuk a szívembe mart - írta, majd azt is megosztotta a titkos füzetével, hogy egyre nehezebben tudja féken tartani beteges vágyait, így már elő is készült a közelgő gyilkosságra.

A felolvasott bejegyzések hallatán a sokat látott bíróság is szörnyülködött, ahogyan áldozatának, Szabinának a férje is, aki beidézett tanúként képtelen volt hallgatni felesége gyilkosának elborult gondolatait, és inkább elhagyta a termet.

A tanúk padján elárulta, gyerekeivel próbálják feldolgozni a helyzetet.

– Ezt soha nem lehet feldolgozni, de megpróbálunk a normálishoz közeli életet élni, tesszük, amit kell – mondta szomorúan a gyászoló férfi. Dániel ezután szót kért, és akadozó hangon kérte a férfi bocsánatát, aki ezután hosszan a felesége gyilkosának szeméb nézve azt mondta, képtelen rá.







© Dombóvári Tamás