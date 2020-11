Rugalmasabbá váltak a távmunka szabályai

A koronavírus terjedése miatt újra egyre több munkáltató áll át home office üzemmódra. A világjárvány első hullámában ez nagyon nehéz helyzetbe hozta nem csak a munkaadókat, de a jogászokat is. S bár készülőben van a Munka törvénykönyv módosítása, de olyan gyorsan érkezett a második hullám, hogy még nem készült el. A jogalkotók éjt nappallá téve dolgoznak az új szabályokon, első körben tisztázták az otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályokat, és havi támogatást ítéltek meg a munkavállalóknak.

Nagy előny az új támogatás

A szerda éjszaka megjelent Magyar Közlönyből kiderül, hogy friss rendeletet alkotott a kormány a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok al­­kalma­zá­sáról. Az új szabály szerint most már igazolás nélkül is elszámolható havi 16 ezer forint. Ehhez a munkavédelmi előírásokon igazítottak és a távmunka miatt adott költségtérítés elszámolásánál alkottak egy új szabályt.







Az otthon dolgozó csak a munkavégzéssel kapcsolatos díjakat számolhatja el © Világgazdaság

A távmunka során a dolgozónak vannak költségei, például internet, fűtés, villanyhasználat, ezt most maximum havi 16 ezer forinttal tá­mo­gathatja a munkáltató. Ennek azonban feltétele, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben az internethasználattal, illetve a munkavégzési hely bérleti díjával, rezsijével kapcsolatban más költséget ne számoljon el.

– Ez az érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg, jelenleg 16 100 forint – mondta dr. Havas-Sághy Gábor ügyvéd.

– Ezt az összeget nem kell külön igazolnia a munkavállalónak, aki otthon végzi a munkáját, az igényelheti. Ez mindenkinek jó, egyfajta költségmegosztás.

A cégek dönthetnek a szabályokról

A kormány rendelete értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt a munkáltatók és a munkavállalók a Munka törvénykönyve távmunkavégzésre vonatkozó előírásaitól eltérően is megállapodhatnak.

– A távmunka, ugyanúgy mint tavasszal, az életünk részévé vált – mondta dr. Havas-Sághy Gábor ügyvéd.







Az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos leírásban ki lehet térni a céges eszközök használatára © Shutterstock

– A távmunka új szabályai megkönnyítik a munkáltatóknak, és a munkavállalóknak is a dolgát. Ez azt is jelenti, hogy már nem kell ellenőrizni, nem kell precízen összehangolni, hogy hogyan, hol végzi a dolgozó a munkáját. Az ügyvezető tájékoztatja, hogy milyen biztonsági szabályoknak kell megfelelnie a dolgozónak, valamint milyen egyéb szabályokat lát fontosnak, de a munkavállaló egyénileg dönt arról, hogyan és hol végzi a távmunkát. Sokkal kevesebb adminisztrációval jár ennek elrendelése. Ettől függetlenül azt javaslom, hogy a cég készítsen home office szabályzatot, ez sokkal könnyebbé teszi mindkét fél dolgát. Ebben ki lehet térni például a céges eszközök használatára is.

Otthoni munka közben is érhet baleset

A szakértő szerint a home office szabályzatban az otthoni munkavégzés közben megtörténő balesetekre is érdemes kitérni.

– Az otthoni munkavégzés különleges helyzetet teremt. Ilyenkor az otthon végzett munka közben elszenvedett baleset megalapozhatja a munkáltató felelősségét – magyarázta dr. Havas-Sághy Gábor.







Dr. Havas-Sághy Gábor © Saját

– Ilyenkor valamilyen támogatásra, táppénzre jogosult a dolgozó. A munkahelyi balesetről van konkrét rendelkezés, azt is tudjuk, hogy az otthon végzett munka szabályos munkavégzésnek számít. Az otthoni távmunkavégzés azonban sok kérdést felvet, különös tekintettel arra, hogy a munkavégzés természetéből adódóan a munkavállalónak nagyobb önállósága van a munkavégzés és a szervezés tekintetében is. Mint ahogy abban is, ha valaki a lakásában szenved balesetet, miközben dolgozik, az munkahelyi balesetnek számít, de csak akkor, ha ez a munkavégzéssel közvetlen kapcsolatban áll.