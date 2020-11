A kutyások este 8 után is sétáltathatják ebüket

Új szokásokat hoznak a korona- vírus-járvány miatti korlátozások és tilalmak. Egy biztos: a kutyásoknak nem kell aggódniuk.

A kormány hétfői bejelentése után felmerült a kutyásokban a kérdés: mi van akkor, ha a család Morzsijára este 8 után jön rá a szükséglet? Hogyan lehet elvinni sétálni úgy, hogy az ne legyen szabályszegés?







A kormány rögtön lépett, engedélyt kaptak a kutyások a lakóhelyük elhagyására.

– A Miniszterelnök Úr a mai megbeszélésünk alkalmával figyelembe vette és elfogadta a Kormány részére tett, mint­egy másfélmillió kutyatartó képviseletében is megfogalmazott javaslatomat, hogy a kutyás gazdik időkorlátozás nélkül tudjanak sétálni este nyolc óra után is, a lakóhelyük 500 méteres körzetén belül – írta Facebook-oldalán az állatvédelemért felelős miniszteri biztos, Ovádi Péter.

– Megfontolásra javasoltam, hogy a kutyafuttatók nyitva tartását az önkormányzatok saját hatáskörben tudják mérlegelni és rendezni. Arra kérek mindenkit, hogy a helyzettel éljünk és ne visszaéljünk! Ami a legfontosabb, továbbra is vigyázzunk egymásra! – írta a miniszteri biztos a közösségi oldalán.

Ajánlott igazolni a vészhelyzetet

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, csak azok mehetnek az utcára, akik éppen munkába mennek, vagy onnan jönnek haza, vagy indokolt az eset. És vajon mi történik akkor, ha valakinek sürgősen gyógyszerre van szüksége? Vagy például tönkremegy a kazán és azonnal szerelőt kell hívni, mert ráadásul kisgyerek vagy beteg ember is van a lakásban? Dr. Hack Péter jogász szerint az életvédelmi helyzetek minden tilalmat felülírnak.

– Biztos vagyok afelől, hogy a kijárási tilalom alatt nem fogják megbüntetni azokat, akik valamilyen életvédelmi helyzet miatt kényszerülnek az utcára – kezdte a jogász.







– Azt gondolom azonban, hogy amennyire lehet, a vészhelyzeteket is meg kell próbálni igazolni. Ha valaki például idős hozzátartozóját ápolja, az orvosától kérhet igazolást erre az időszakra, ha az ápolás a tilalom idején is fennáll. De biztos vagyok benne, hogy nem fogják megbüntetni azt sem, aki gyógyszerért megy a patikába, vagy azt, aki valamilyen vészhelyzetet próbál meg megoldani a családja biztonsága érdekében – elmélkedett dr. Hack Péter.

Félre kell tenni az egót

Senkit nem hagynak hidegen a szigorítások okozta változások, de a klinikai szakpszichológus szerint megkönnyíti életünket, ha alkalmazkodunk.

– A kormány nem radikális változásokat vezetett be, hanem figyelt arra, hogy lépésről lépésre épüljenek be ezek a szabályok az életünkbe – magyarázta Makai Gábor.







