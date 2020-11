Pokoli tűz Rákospalotán - Első éjszakáját töltötte új otthonában Balázska - videó

Egy pillanat alatt veszített el mindent Balázs november 27-én, és bár tudjuk, hogy nagyszüleit, akik a világot jelentették neki nem adhatjuk vissza, szerettünk volna tenni valamit, hogy érezze, nincs egyedül ebben a nagy világban. A szörnyű tűzeset napján bennünket, sokat látott rendőröket is megrendített a tragédia, az első pár órában tettük a dolgunkat, életet mentettünk és elfogtuk a család házát felgyújtó gyanúsítottat, de mindeközben a kezdetektől az motoszkált mindannyiunk fejében; hogyan segíthetnénk a kisfiúnak!? A gondolat sokakat megérintett és rengeteg felajánlást kaptunk azóta. Tegnap meglátogattuk Balázst a Heim Pál Gyermekkórházban és sok apróság mellett egy tablettel is megleptük. A táblagépet, amit Iglódi Csaba pénzadománya segítségével tudtunk megvásárolni, Dr. Hajba Zsolt r. alezredes kórházaparancsnok és Nothoff Ingrid r. őrnagy adta át Balázsnak. A napokban elképesztő összefogással és segíteni akaró emberrel találkoztunk, ezért hamarosan elérhető lesz az a számlaszám is, amire a felajánlásokat fogadni tudjuk.🙏👮👮‍♀️💙 BALÁZSKA AZ EGYIK CSALÁDTAGJÁHOZ KERÜLT!