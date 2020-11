Micsoda munkahely! Egész nap meztelenül dolgozik Pamela – videó

Pamela szüleinek már gyermekkorában is feltűnt, hogy a lány nem érzi jól magát felöltözve: mindent rögtön levett, ahogy ráadták. Azon azért még a brit lányka édesanyja is meglepődött, hogy végül meztelen munkakört talált magának. A 28 éves Pam ugyanis a Sunfolk nevű naturista táborban helyezkedett el – így nem csak otthon, de a munkahelyén is pucérkodhat. Sőt, el is várják tőle.

Az én testem, én tudom mit akarok vele kezdeni

– jelentette ki a Truly dokumentumfilmjében Pamela, aki a munkahelyén érzi igazán otthon magát. Meztelenül fogadja a vendégeket, meztelenül takarít, ruhában már valósággal feszeng.

Azt vettem észre, hogy amikor az emberek pőrén állnak egymással szemben, eltűnnek a problémák

– magyarázta, hozzátéve: nem is igazán érti, miért vannak az emberek ruhában.

Szerinte a többség egyébként, ha meghallja a naturista szót, akkor idős férfiakra gondol. Pedig náluk a táborban fiatal nők, férfiak is vannak, és senki nem jön zavarba a másik meztelenségétől.