Mi lesz idén az éjféli misékkel? Most minden kiderül

Ahogy arról a Borsonline is beszámolt, december 21-én az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be, hogy szentestére feloldják a kijárási korlátozást, így az éjféli misét is meg lehet tartani.

A Magyar Katolikus Egyház álláspontja szerint az egyházmegyék saját hatáskörben dönthetnek arról, megtartják-e az éjféli misét.







Kelemen László budakalászi plébániai kormányzó szerint ők meg fogják tartani, Kecskeméten viszont jó eséllyel elmarad az éjszakai szertartás. „Nálunk érsek úr kifejezetten kérte, hogy még ha fel is oldják az éjszakai kijárási tilalmat, akkor se legyen éjféli mise" – mondta a HVG-nek Hatházi Róbert kecskeméti plébános, aki szerint nem az éjféli misétől lesz karácsony a karácsony.

A református egyház közleményében arra kéri a gyülekezeteket, hogy maszkban, távolságtartással, szellőztetett templomban tartsanak csak istentiszteleteket. Ez komoly lazítás ahhoz képest, hogy november közepén teljesen bezárták a templomaikat. „Csömörön a presbitériumunk úgy döntött, hogy nem kockáztatunk, nem nyitjuk ki a templomunk kapuját karácsonykor sem” – mondta Esztergály Előd csömöri lelkipásztor.