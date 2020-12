Rendkívüli: felfüggesztik a kijárási tilalmat karácsonyra

Engedélyt kaphat a Pfizer vakcinája

Müller Cecília elmondta, hogy a vakcina kapcsán az Európai Gyógyszerügynökség ma ülésezik, és bízik benne, hogy a Pfizer engedélyt kap. Így lehetővé válik a tagországok számára az elérhetőség. Müller Cecília reméli, hogyha meglesz az engedély, akkor el tudják kezdeni a védőoltások beadását Magyarországon is. Erre felkészült az ország - tette hozzá.

5000 vakcina érkezhet az első körben - mondta Müller Cecília. Folyamatos beszállítással számolnak a következő időszakban.

Elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatnak oltást. Várják vissza a kórházaktól az igényeket. Szeretné, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel. Bizonyosat a tájékoztatóban mindenki fog kapni, és részletes tájékoztató lesz az oltásról mindenkinek.

Nagyon erőteljesen bontakozik ki a járvány a szomszédos országokban, ezért mindenképpen számolni kell azzal, hogy a járvány nem a közeljövőben fog véget érni. A vakcina egy új szakaszt nyit a járvány kezelésében – mondta Müller Cecília. Ennek a vakcinának a kezelése és tárolás nagyon nagy kihívást támaszt.

Meghalt egy 23 éves beteg is

Müller Cecília elmondta, hogy egy 23 éves beteg halt meg az elmúlt napon, de számos súlyos megbetegedésben szenvedett.

A tisztifőorvos közölte, hogy a járvány platófázisba érkezett, és némi csökkennés is látszik. Az aktív fertőzöttek száma is csökken - tette hozzá az országos tisztifőorvos. A kórházban kezeltek száma még mindig 7 ezer felett van, és 517-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány továbbra is zajlik, a fertőzések száma csökenni látszik, de a tendenciákat kell követni.

december 24-ről 25-re felfüggesztik a kijárási tilalmat

Kiss Róbert elmondta, hogy december 24-ről 25-re felfüggesztik a kijárási tilalmat . A 10 fős családi rendezvényeken nem számítnak bele a 14 év alatti gyerekek. Személyszállító gépek nem szállhatnak le Angliából.

Angliából érkező repülők fogadását megtiltják

A Dél-Angliában kialakult helyzet miatt a mai naptól nem érkezhetnek repülőjáratok Magyarországra az Egyesült királyságból, beleértve az üzleti céllal érkező magángépeket is. A teherforgalom továbbra is biztosított a két ország között.