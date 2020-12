Mennybe megy a száraz bejgli: így készítsen belőle isteni felfújtat

Bármennyire szívvel-lélekkel készül, és bárhogy falta is a család még langyosan a tepsiből, bizony be kell vallani, a legjobb bejgli is megszárad alig egy hét alatt. Ha pedig szerencsések vagyunk, és tényleg jó volt a recept, az is előfordulhat, hogy bármilyen jól is esett az első napokban, harmad-negyednapra megunja a család a diós-mákos édességet.

Ilyenkor nem kell kétségbe esni, elég csak egy kicsit újragondolni a bejglit, és máris mehet vissza az asztalra bejgli-felfújtként!

Pontos arányokat nehéz mondani a felfújthoz, ugyanis minden háztartásban más és más formájú és méretű bejgli készül, mi fél kilós rudakkal számoltunk.







Bejgli-felfújt

Elkészítési idő: 1 óra

Nehézségi fok: * *

Hozzávalók: 2 rúd szikkadt diós vagy mákos bejgli * 6 tojás * vaníliaaroma * 4 + 1 ek cukor * 6-7 dl tej * vaj a tepsi kikenéséhez * zsemlemorzsa a szóráshoz

Elkészítés: A mákos vagy a diós bejglit darabolja fel kockákra. A tejet keverje ki a tojások sárgájával, a tejjel, vaníliaaromával és a 4 evőkanál cukorral. A fehérjéket verje kemény habbá a maradék cukorral. Öntse le a bejglit a tojásos tejjel, hagyja kicsit állni, míg a tészta megszívja magát, eztán keverje bele a tojáshabot. Kenjen ki egy tűzálló tálat vajjal, szórja ki zsemlemorzsával. 180 fokon 40 percig süsse, vaníliasodóval tálalja!