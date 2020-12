Megtörik a hagyományt: egyre többen rendelnek ételt a karácsonyi főzés helyett

Új trend van kibonatkozóban Magyarországon: a karácsonyi bevásárlás okozta őrület helyett ugyanis egyre többen választják azt, hogy szentestére a bevásárlás helyett inkább éttermektől vagy kifőzdékből rendelik az ételt az ünnepekre.

A karácsonyi bevásárlás és főzés hagyománya a legtöbb családban hozzátartozik az ünnepi készülődéshez. A vírushelyzet miatt megváltozott idei év azonban ebből a szempontból is különbözik az eddigiektől, sokan ugyanis az életük számos pontján voltak kénytelenek megválni évtizedes szokásaiktól és rutinjaiktól. Nincs ez máshogy a karácsonnyal sem, idén ugyanis többen is úgy döntöttek: a bevásárlással és főzéssel járó időt és a fokozott víruskockázatot elkerülve a főzés helyett idén inkább kedvenc kifőzdéjükből vagy éttermükből rendelnek vacsorát az ünnepekre.

A legtöbben eleinte fanyalogva hágták át hagyományaikat.

- Az elején tiszta lelkibeteg voltam, hiszen nálunk az együtt főzés úgy tartozott a karácsonyhoz, mint a fa feldí, vagy éppen az ajándékozás. De a sok munka miatt nincs időm vásárolgatni, főzni még annyira sem, emellett a tömeget is szeretném elkerülni a vírus miatt, így idén, életemben először nem én teszem az ételt az asztalra, hanem megrendelem - mesélte a Borsnak Feri, a fiatal nagypapa, aki lányát, négy éves kisunokáját és édesanyját vendégeli meg.







A nagy közös karácsonyi ebéd helyett most érdemesebb elgondolkozni a rendelésen © Pexels.com

- Kiderült, hogy egyébként majdnem ugyan ott vagyok pénzben, mintha megvenném a hozzávalókat, és még az amúgy is rossz helyzetben lévő éttermeket is támogatom - tette hozzá.

A kifőzdék és éttermek is igyekszenek igazodni a megváltozott szokásokhoz, ugyanis közülük is sokan meghosszabbított nyitvatartással dolgoznak, a legtöbben olyan időpontokban is nyitva vannak, amire még nem volt példa.

Világ életünkben zárva voltunk 24-25-26-án, ahogyan elsején is, de most szükségünk van minden bevételre, így kivételesen mindegyik nap nyitva vagyunk, szállítjuk az ételeket is. sokan hetekkel ezelőtt leadták a redelésüket - mesélte lapunknak egy étteremtulajdonos. Így tett Anna is:

- Megbeszéltük a családdal, hogy ez egy más év lesz, mint az eddigiek, és inkább rendelünk, a férjemnek és nekem is rengeteg a munkánk. Ezért már két hete leadtam a rendelést egy egyszerű karácsonyi menüre, onnan rendeltem, ahova munka közben szoktam kiszaladni ebédelni. Tudom, hogy az ételük jó, kedvezményem is van. Jövőre persze már szeretnék visszaállni a főzésre, a sok stresszel együtt szeretem az ünnepi főzőcskézést, de sajnos el kellett fogadnom, hogy ez egy ilyen év - tárta szét a karját Anna.

