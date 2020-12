Lassan betelik minden időpont: vigyázat, már csak pár napig tud karácsonyra rendelni!

Karácsony előtt eddig is komoly hajrában voltak a futárszolgálatok és a posta is, a koronavírus-járvány miatt azonban idén az előző éveknél is többen döntöttek úgy: ahelyett, hogy személyesen vásárolnak ajándékot, inkább az interneten rendelnek. Sajnos ez azt jelenti, hogy aki az utolsó pillanatra hagyná az ajándékvásárlást, az rosszul fog járni, a szabad időpontok ugyanis pillanatok alatt betelnek.

2020.12.11. 05:00 Bors





Karácsony előtt eddig is komoly hajrában voltak a futárszolgálatok és a posta is, a koronavírus-járvány miatt azonban idén az előző éveknél is többen döntöttek úgy: ahelyett, hogy személyesen vásárolnak ajándékot, inkább az interneten rendelnek. Sajnos ez azt jelenti, hogy aki az utolsó pillanatra hagyná az ajándékvásárlást, az rosszul fog járni, a szabad időpontok ugyanis pillanatok alatt betelnek.