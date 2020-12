Jön az utolsó hajrá: 7+1 tipp, hogy fertőzés nélkül vásároljon az utolsó napokban

Már csak néhány nap van ünnepig és sokan vannak, akik még nem szerezték be a karácsonyra szánt ajándékokat és élelmiszereket. Lesznek, akik most hétvégén, aranyvasárnap indulnak a bevásárlókörútra, nekik adunk 7+1 tanácsot, hogy miként kerülhetik el a koronavírus-fertőzést.

1. Kell a lista

A pontos bevásárlólista lényegesen lerövidíti az áruházban töltött időt. Aki tudja, hogy mit hol keressen, az nem bolyong céltalanul a sorok és a boltok között, hanem célirányosan indulhat az áruért, majd a kasszához.

2. Csak átvétel

A listánál is jobb, ha már otthon kiválasztja az áruház weboldalán az adott terméket, interneten megrendeli, és csak átvenni megy be az áruházba. Erre már a leg­­- több nagyáruháznál van lehetőség, sőt sok helyen így még kedvezményt is kap az árból.







3. Okos időpont

Indulás előtt nézze meg az interneten, hogy melyek azok az időpontok a kiválasztott áruházban, amikor a legkevesebben vannak. Bár ez az ünnep előtti napokon változó lehet, de ha kora reggel indul vásárolni, akkor esélyes, hogy még kevesebben vannak.

4. Ne pánikoljon!

A vírus miatti szorongás vagy a tömeg okozta idegeskedés csökkentheti az immunrendszer hatékonyságát. A folyamatos idegeskedés stresszhelyzetet teremt, a stressz pedig nagyjából minden életfunkciónak rosszat tesz. Ezért tegyen meg mindent, hogy elkerülje a fertőzést, de eközben a nyugalmára is ügyeljen!







5. Rendelés

Bár már csak alig egy hét van az ünnepig, kellő odafigyeléssel még mindig rendelhet az interneten. Csak olyan helyen adjon le rendelést, ahol feltüntetik, hogy a kívánt napig még kiszállítják a rendelést. Természetesen előtte ellenőrizze le a webáruház valódiságát is, és lehetőleg az utólagos fizetést válassza!







6. Fertőtlenítés

Mindig vigyen magával fertőtlenítő kendőt vagy krémet, és használja is! A bevásárlókosarak fogantyúját törölje át, mielőtt megfogja, és ha hozzáér valamihez, amit ön előtt vélhetően sokan tapogattak, a kezét is törölje meg! Ilyen tárgyak lehetnek a kilincsek, hűtőszekrények ajtói, nyitható polcok fogantyúi, mozgólépcső korlátja, liftgombok…

7. Önvédelem

Végig ügyeljen arra, hogy vásárlás közben ne tapogassa az arcát, ne nyúljon a szeméhez! Ha orrot kell fújnia, előtte és utána fertőtlenítse a kezét. Ha vesz egy üdítőt, amit a boltból kilépve meg szeretne inni, akkor azt is törölje át egy fertőtlenítő kendővel előtte!







+1. Óvja szeretteit!

Hazaérve, amit lehetséges, azt fertőtlenítsen le kívülről, törölje át a csomagolásokat, tárgyakat! Aminél ez nem lehetséges, azt rakja otthon „karanténba”, vagyis tegye egy olyan helyre, ahol nincs útban néhány napig, amíg biztosan elpusztul rajta a vírus. A szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a koronavírus családjába tartozó vírusok, mint a SARS és a MERS, több órán keresztül életképesek olyan felületeken, mint a fém, üveg vagy műanyag, a papíron még tovább. Ezek 62% vagy afölötti koncentrációjú etanol, 0,5%-os hidrogén-peroxid vagy 0,1% nátrium-hipoklorid oldattal végzett fertőtlenítést követően egy percen belül elpusztulnak.